На Международной неделе кинокритики, входящую в рамки Венецианского кинофестиваля, показали украинский фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Ленту отметили наградой.

На Международной неделе кинокритиков, проходящей в рамках Венецианского кинофестиваля, пересмотрели украинскую ленту режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Фильм признан лучшим в категории "Самый инновационный фильм".

Что это за фильм

"Плохие дороги" – экранизация пьесы Натальи Ворожбит, которая впервые выступила как режиссер ленты. До этого она была сценаристом таких известных фильмов как "Киборги" и "Дикое поле".

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"Плохие дороги" расскажет о жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Наталья Ворожбит писала сценарий, опираясь на реальные истории, собранные на Востоке Украины.

Наталья Ворожбит с наградой / Facebook / @NataliaVorozhbyt

Изданию "Левый берег" Наталья рассказала, что лента – это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельства людей на Донбассе. Она также отметила, что описывала такие ситуации, где человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества.

Участие в Венецианском кинофестивале для меня огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно ли я взялась за режиссуру,

– призналась Наталья.

Кино выйдет на большие экраны осенью 2020 года. Ленте прогнозировали огромный успех, а поскольку теперь она награждена как "Самый инновационный фильм", можно только представить будущее внимание к фильму.