Ретроградная Венера: 4 знака зодиака, мечты которых сбудутся

В период ретроградной Венеры создается впечатление, что эта планета движется в обратном направлении. Астрологи отмечают, что это явление провоцирует значительные изменения во влиянии на знаки зодиака.

Так, во время ретроградной Венеры части знаков следует быть очень осторожными, пишет 24 Канал. Интересно, что мечта других может осуществиться.

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Рак

Раки могут получить шанс наконец-то осуществить давнюю мечту о создании уютной домашней среды. Задумайтесь о переменах в доме и начните воплощать желание в реальность.

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Скорпион

В период ретроградной Венеры Скорпионы могут обрести настоящую любовь. Знакомство с новым человеком или укрепление отношений с хорошо знакомым поможет осуществить ваши мечты.

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Стрелец

Рожденные под этим знаком наконец-то воплотят в жизнь мечту о незабываемом путешествии. Эта поездка будет увлекательной и особенной. Кроме того, во время нее вы поймете для себя очень важное.

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Водолей

Представителям этого знака следует обратить внимание на внутреннее развитие. Ретроградная Венера может помочь понять ваши подлинные потребности и ценности. Вероятно, вы посмотрите на свои мечты с другой стороны. Однако немного изменив желание, сможете воплотить их в реальность.

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Период ретроградной Венеры продлится до 3 сентября.