По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года
29 декабря 2023, 18:30Читати новину українською
В январе украинцы будут отмечать Обрезание Господне, Крещение Господне, Собор 70-ти апостолов, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и многие другие религиозные праздники. Некоторые получили новые даты.
Это связано с тем, что 1 сентября 2023 УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому многие украинцы теперь отмечают праздники по-другому. Больше о том, какие религиозные праздники будут в январе 2024 года, расскажет 24 Канал.
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Календарь религиозных праздников на январь 2024
- 1 января – Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 2 января – преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
- 3 января – святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
- 4 января – Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5 января – Крещенский сочельник, пророка Михея.
- 6 января – Крещение Господне.
- 7 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 января – преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9 января – мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
- 10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
- 11 января – преподобного Феодосия Великого.
- 12 января – мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- 13 января – мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
- 14 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- 15 января – преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
- 16 января – поклонение честным веригам апостола Петра.
- 17 января – преподобного Антония Великого.
- 18 января – святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
- 19 января – преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
- 20 января – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.
- 21 января – преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
- 22 января – святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
- 23 января – священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
- 24 января – преподобной Ксении.
- 25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
- 26 января – преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
- 27 января – перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 28 января – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
- 29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
- 30 января – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.
- 31 января – святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.