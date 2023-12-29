По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

29 декабря 2023, 18:30
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В январе украинцы будут отмечать Обрезание Господне, Крещение Господне, Собор 70-ти апостолов, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и многие другие религиозные праздники. Некоторые получили новые даты.

Это связано с тем, что 1 сентября 2023 УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому многие украинцы теперь отмечают праздники по-другому. Больше о том, какие религиозные праздники будут в январе 2024 года, расскажет 24 Канал.

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Календарь религиозных праздников на январь 2024

  • 1 января – Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
  • 2 января – преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
  • 3 января – святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
  • 4 января – Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
  • 5 января – Крещенский сочельник, пророка Михея.
  • 6 января – Крещение Господне.
  • 7 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 8 января – преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
  • 9 января – мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
  • 10 января – святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
  • 11 января – преподобного Феодосия Великого.
  • 12 января – мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
  • 13 января – мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
  • 14 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
  • 15 января  преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
  • 16 января – поклонение честным веригам апостола Петра.
  • 17 января – преподобного Антония Великого.
  • 18 января – святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
  • 19 января – преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
  • 20 января – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.
  • 21 января – преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
  • 22 января – святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
  • 23 января – священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 января – преподобной Ксении.
  • 25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
  • 26 января – преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
  • 27 января – перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
  • 28 января – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
  • 29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
  • 30 января – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.
  • 31 января – святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Автор: Марія Примич