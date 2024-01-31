Православный календарь на февраль 2024: какие религиозные праздники будем отмечать по-новому

1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты многих религиозных праздников изменились.

В частности, в феврале по-новому будем отмечать большой церковный праздник – Сретение Господне. Подробнее о том, как изменился православный календарь на этот месяц, читайте на сайте 24 Канала.

Актуально 14 февраля или в другую дату: когда будут праздновать День святого Валентина по новому календарю

Православный календарь на февраль 2024

1 февраля – предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

2 февраля – Сретение Господне.

3 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

4 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского.

5 февраля – святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

6 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

7 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Елладского, мучеников 1003 Никомидийских.

8 февраля – отдание праздника Сретение, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.

9 февраля – преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия.

10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Материа "Огневидная".

11 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.

12 февраля – Иверской иконы Божией Матери, святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского.

13 февраля – преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

14 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры, перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора.

15 февраля – преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

16 февраля – мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

17 февраля – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

18 февраля – преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.

19 февраля – апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

20 февраля – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

21 февраля – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.

22 февраля – обретение мощей христианских мучеников, иже во Евгении.

23 февраля – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

24 февраля – первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского.

25 февраля – святителя Тарасия Константинопольского.

26 февраля – святителя Порфирия.

27 февраля – Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-печерского, бывшего воина.

28 февраля – преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского.

29 февраля – преподобного Касияна Римлянина, Касияна, затворника Печерского.