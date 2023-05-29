Это что-то новое: 4 красивых редких имена для парней
На поиски удачного имени родители часто тратят месяцы, ведь имя оказывает значительное влияние на судьбу человека. Мы собрали для вас список редких имен для ребят.
Андрій, Петро, Василь, Іван, Миколай – так часто називають хлопчиків, бо чи імена пізнавані та всім зрозумілі. Для тих, хто любить експерименти, потрібно щось інше. 24 Канал зібрав добірку рідкісних імен для чоловіків.
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Рідкісні імена для хлопчиків
Древню історію має ім'я Мойсей . Воно походить із стародавнього єврейського імені Moshe, що означає "вийнятий з води" або "пливучий". Це ім'я набуло особливого значення завдяки біблійній історії про Мойсея, який став великим лідером і пророком для єврейського народу.
У біблійній переказці Мойсей очолив вихід єврейського народу з рабства в Єгипті, прийняв Десять Заповідей від Бога на горі Синай і провів народ через пустелю до обітованої землі.
Ім'я Варфоломій походить від грецького імені Bartholomaios, яке включає дві складові: barus, що означає "важкий" або "сильний", і tholomaios, що може означати "розумний" або "переможець". Варфоломій є одним із дванадцяти апостолів, згаданим у Новому Завіті, а саме – в Євангеліях Матвія, Марка, Луки та Діяннях апостолів. Варфоломій був одним із перших учнів Ісуса Христа та його послідовником.
Мурад – досить популярне східне ім'я. Воно походить від кореня murad і має значення "мета", "бажання" чи "прагнення". Воно також може вказувати на Божу волю чи божественне призначення. Ім'я Мурад популярне серед арабськомовних народів та мусульманських спільнот.
Платон - ім'я грецького походження від слова "платюс", що означає "широкоплечий". Є версія, що це ім'я давньоєврейське, і Платон у цьому випадку означає "втіху". Це ім'я використовується у багатьох країнах та визнано церквами.