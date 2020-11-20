Американская блогер и предприниматель Кайли Дженнер уже второй раз за последние несколько месяцев показала, как готовит десерты вместе с 2-летней дочкой Сторми. На этот раз новый рецепт посвящен герою Гринчу, который "ворует Рождество".

Впервые модель показывала, как она готовит имбирное печенье со Сторми перед Хэллоуином в своем Инстаграме. Тогда же они надели одинаковые пижамы оранжевого цвета и веселились на кухне.

К слову Кайли Дженнер вместе с 2-летней дочкой показали, как готовятся к Хеллоуину: миловидные кадры

На новых снимках Кайли не изменила традиции и примерила на себя и первенца зеленые пижамы в стиле Гринча бренда Hanna Andersson. Известно, что на днях звезда выпустила тематическую линию косметики в стиле похитителя Рождества из сказок и сделала яркие фотосессии в зеленых образах.

Чтобы еще больше привлечь внимание покупателей к ее продукции, женщина приготовила вкусные капкейки с зеленым муссом. Что интересно, рецепт является очень простым и его может повторить каждый. А умелые ручки ваших детей лишь дополнят весь процесс и сделают его неповторимым.

Рецепт капкейков от Кайли Дженнер

Ингредиенты:



Яйца – 4 штуки

Мука – 700 г

Молоко – 300 мл

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 200 г

Разрыхлитель – 1 пакетик

Ванильный экстракт

Соль – щепотка

Зеленый краситель

Рецепт приготовления:

Взбейте миксером масло и сахар до растворения, добавив яйца и ванильный экстракт до полного растворения. Постепенно добавляйте просеянную муку, чтобы не образовывались комочки. Добавьте молоко и снова все хорошо взбейте миксером. В конце добавьте зеленый краситель и снова взбейте. Переложите смесь столовой ложкой в формочки для кексов, чтобы было везде поровну, и выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов. После приготовления, когда кексы остынут, украсьте их кремом и другими элементами декора.

Рецепт капкейков от Кайли Дженнер: смотрите видео