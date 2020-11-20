Как приготовить капкейки в стиле Гринча: вкусный рецепт от Кайли Дженнер и ее дочери
Американская блогер и предприниматель Кайли Дженнер уже второй раз за последние несколько месяцев показала, как готовит десерты вместе с 2-летней дочкой Сторми. На этот раз новый рецепт посвящен герою Гринчу, который "ворует Рождество".
Впервые модель показывала, как она готовит имбирное печенье со Сторми перед Хэллоуином в своем Инстаграме. Тогда же они надели одинаковые пижамы оранжевого цвета и веселились на кухне.
К слову Кайли Дженнер вместе с 2-летней дочкой показали, как готовятся к Хеллоуину: миловидные кадры
На новых снимках Кайли не изменила традиции и примерила на себя и первенца зеленые пижамы в стиле Гринча бренда Hanna Andersson. Известно, что на днях звезда выпустила тематическую линию косметики в стиле похитителя Рождества из сказок и сделала яркие фотосессии в зеленых образах.
Чтобы еще больше привлечь внимание покупателей к ее продукции, женщина приготовила вкусные капкейки с зеленым муссом. Что интересно, рецепт является очень простым и его может повторить каждый. А умелые ручки ваших детей лишь дополнят весь процесс и сделают его неповторимым.
Рецепт капкейков от Кайли Дженнер
Рецепт приготовления:
- Взбейте миксером масло и сахар до растворения, добавив яйца и ванильный экстракт до полного растворения.
- Постепенно добавляйте просеянную муку, чтобы не образовывались комочки.
- Добавьте молоко и снова все хорошо взбейте миксером. В конце добавьте зеленый краситель и снова взбейте.
- Переложите смесь столовой ложкой в формочки для кексов, чтобы было везде поровну, и выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов.
- После приготовления, когда кексы остынут, украсьте их кремом и другими элементами декора.
Рецепт капкейков от Кайли Дженнер: смотрите видео
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