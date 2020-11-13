Американская блогерша и владелица бьюти-бренда Кайли Дженнер всегда выпускает тематические линейки косметики, и новая продукция не стала исключением. Рождественско-новогодние продукты поклонники смогут приобрести совсем скоро.

Анонс бренда Kylie Cosmetics звезда сделала на своей инстаграм-странице. Для этого она приняла участие в новой фотосессии, примерив на себе волшебный новогодний образ: сияющее платье-костюм зеленого цвета BALMAIN, состоящий из юбки с разрезом от бедра и топа-пиджака с рукавами-фонариками. Верх образа ярко подчеркивал пышный бюст Кайли.

К слову Молодая и горячая: Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью в бюстгальтере



Кайли Дженнер в платье BALMAIN / Instagram / @kyliejenner

Ее look дополнил макияж из оттенков, которые, вероятно, будут в новой линейке косметики, а также лаконично собранная назад прическа и маникюр в тон к костюму. Кайли Дженнер выглядела на снимках несколько сурово и одновременно сексуально. Съемка происходила в фотостудии, где вся комната была украшена зеленым искусственным мехом, а автором фото стал Greg Swales.



Кайли Дженнер анонсировала праздничную коллекцию косметики / Instagram / @kyliejenner

"Догадайтесь тему моей праздничной коллекции этого года... Все детали – завтра", – написала под фото Кайли Дженнер.