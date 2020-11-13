Американська блогерка та власниця б'юті-бренду Кайлі Дженнер завжди випускає тематичні лінійки косметики, і нова продукція не стала виключенням. Різдвяно-новорічні продукти шанувальники зможуть придбати зовсім скоро.

Анонс бренду Kylie Cosmetics зірка зробила на власній інстаграм-сторінці. Для цього вона взяла участь у новій фотосесії, примірявши на собі чарівний новорічний образ: сяючу сукню-костюм зеленого кольору BALMAIN, що складається із спідниці із розрізом від стегна і топу-піджака з рукавами-ліхтариками. Верх образу яскраво підкреслював пишний бюст Кайлі.

До слова Молода і гаряча: Кайлі Дженнер похизувалась пишними грудьми у бюстгальтері

Кайлі Дженнер у сукні BALMAIN / Instagram / @kyliejenner

ЇЇ look доповнював макіяж з відтінків, які, ймовірно, будуть у новій лінійці косметики, а також лаконічно зібрана назад зачіска та манікюр в тон до костюму. Кайлі Дженнер виглядала на знімках дещо суворо і водночас сексуально. Зйомка відбувалась у фотостудії, де вся кімната була задекорована зеленим штучним хутром, а автором фото став Greg Swales.



Кайлі Дженнер анонсувала святкову колекцію косметики / Instagram / @kyliejenner

"Здогадайтесь тему моєї святкової колекції цього року… Всі деталі – завтра", – написала під фото Кайлі Дженнер.