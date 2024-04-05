Что значит, когда ребенок плачет во время крещения: плохая примета или нет

Некоторые люди считают, что если ребенок плачет во время Таинства Крещения, то это плохой знак. Однако в церкви говорят, что такое мнение – ложное. Дети плачут и в обычный день, это вполне естественно, поэтому не нужно выискивать различные приметы.

Таким способом младенец общается, ведь еще не умеет говорить. Он выражает свои эмоции: не только негативные, но и положительные. Священники отмечают, что так дети даже разговаривают с Богом, пишет LifeStyle 24.

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Миф о плаче ребенка во время крещения

На самом деле дети довольно часто плачут во время крещения. Их, например, может что-то беспокоить. Кроме того, вокруг много незнакомых людей и неизвестная атмосфера. Поэтому проявлять такие эмоции – вполне нормально. В церкви отмечают, что малыша нужно просто обнять и поцеловать. Тогда он успокоится и осчастливит родителей искренней улыбкой.

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