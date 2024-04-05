Что значит, когда ребенок плачет во время крещения: плохая примета или нет
Некоторые люди считают, что если ребенок плачет во время Таинства Крещения, то это плохой знак. Однако в церкви говорят, что такое мнение – ложное. Дети плачут и в обычный день, это вполне естественно, поэтому не нужно выискивать различные приметы.
Таким способом младенец общается, ведь еще не умеет говорить. Он выражает свои эмоции: не только негативные, но и положительные. Священники отмечают, что так дети даже разговаривают с Богом, пишет LifeStyle 24.
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Миф о плаче ребенка во время крещения
На самом деле дети довольно часто плачут во время крещения. Их, например, может что-то беспокоить. Кроме того, вокруг много незнакомых людей и неизвестная атмосфера. Поэтому проявлять такие эмоции – вполне нормально. В церкви отмечают, что малыша нужно просто обнять и поцеловать. Тогда он успокоится и осчастливит родителей искренней улыбкой.
Еще несколько фактов о крещении
- Матерям можно приходить на крещение к ребенку, потому что это важное событие для всей семьи. Если обряд происходит, когда не прошло сорок дней после родов, то женщина стоит в притворе. Ведь в этот период еще не завершились вводины. Однако она все видит и слышит.
- Священники отмечают, что крестить малыша можно в любое время: в праздник и пост также. Сейчас, например, продолжается Великий пост. Если вы планируете такое светлое событие, то просто сделайте его скромным. Откажитесь от тяжелой пищи, алкоголя и громких гуляний.
- Беременная может быть крестной мамой. Стоит обращать внимание только на самочувствие женщины во время Таинства Крещения, поддерживать и помогать. А вот верить в народные приметы не нужно.