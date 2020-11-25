Ребенок певицы Кристины Перри родился мертвым: щемящее фото с дочкой
Известная американская певица Кристина Перри сообщила, что потеряла ребенка. Ее дочь родилась мертвой. Артистка показала щемящее фото, где изображена крошечная ручка ребенка.
Печальное известие американская певица сообщила на личной странице в Инстаграме. Кристина Перри призналась, что потеряла ребенка, после того как говорила о том, что роды состоятся раньше. Звезда написала щемящий пост.
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Прошлой ночью мы потеряли нашу девочку. Она родилась молчаливой – после того, как тяжело боролась, чтобы попасть в наш мир. Сейчас она умиротворена и будет жить вечно в наших сердцах,
– написала Кристина Перри.
Певица поделилась с поклонниками трогательной фотографией. На ней изображена крошечная рука мертворожденной дочери, к которой прикасаются пальцами отец и звездная мамочка.
Что известно о беременности Кристины Перри
Певица и ее муж Пол Костабайл воспитывают 2-летнюю дочь Кармеллу. Звезда объявила о своей беременности в июле этого года, после того, как пережила выкидыш.
Во время беременности Кристина сталкивалась с различными проблемами, но всегда рассказывала все поклонникам. Две недели назад артистку срочно госпитализировали. Она призналась, что роды могут произойти раньше, чем предполагалось. Из-за врожденного дефекта девочку должны были прооперировать во время родов. Похоже, что она не выдержала и потому родилась мертвой.
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