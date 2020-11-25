Известная американская певица Кристина Перри сообщила, что потеряла ребенка. Ее дочь родилась мертвой. Артистка показала щемящее фото, где изображена крошечная ручка ребенка.

Печальное известие американская певица сообщила на личной странице в Инстаграме. Кристина Перри призналась, что потеряла ребенка, после того как говорила о том, что роды состоятся раньше. Звезда написала щемящий пост.

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Прошлой ночью мы потеряли нашу девочку. Она родилась молчаливой – после того, как тяжело боролась, чтобы попасть в наш мир. Сейчас она умиротворена и будет жить вечно в наших сердцах,

– написала Кристина Перри.

Певица поделилась с поклонниками трогательной фотографией. На ней изображена крошечная рука мертворожденной дочери, к которой прикасаются пальцами отец и звездная мамочка.

Что известно о беременности Кристины Перри

Певица и ее муж Пол Костабайл воспитывают 2-летнюю дочь Кармеллу. Звезда объявила о своей беременности в июле этого года, после того, как пережила выкидыш.

Во время беременности Кристина сталкивалась с различными проблемами, но всегда рассказывала все поклонникам. Две недели назад артистку срочно госпитализировали. Она призналась, что роды могут произойти раньше, чем предполагалось. Из-за врожденного дефекта девочку должны были прооперировать во время родов. Похоже, что она не выдержала и потому родилась мертвой.

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