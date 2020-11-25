Жена британского принца Гарри Меган Маркл шокировала признанием. Она поделилась, что летом 2020 года была беременна. Женщина перенесла выкидыш.

Меган написала откровенное письмо изданию The New York Times. Она рассказала, когда произошел трагический случай, а также в тексте проницательного письма вспомнила события 2020-го года, которые стали испытанием для многих людей. В частности, речь шла о пандемии коронавируса, убийстве Джорджа Флойда и смерти Бреоны Тейлор.

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Меган Маркл потеряла ребенка

Женщина рассказала, что это случилось в июле. То утро ничем не отличалось от других дней. Она делала все то, что обычно. Однако впоследствии почувствовала резкую боль.

"Это был июльское утро, которое начиналось так же, как и любой другой день. Приготовить завтрак. Покормить собак. Принять витамины. Найти потерянный носок. Поднять цветные мелки, которые закатились под стол. Собрать волосы в хвост перед тем, как вытянуть сына из постели... После того, как сменила Арчи подгузник, почувствовала резкую судорогу. Я рухнула на пол, держа сына руках и поя колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моими ощущениями что-то не так. Когда обнимала своего первенца, то знала, что теряю второго ребенка", – написала Меган.

После этого Маркл госпитализировали и через несколько часов она уже лежала на больничной койке. Рядом был Гарри. Она держала его за руку и в тот момент почувствовала клейкость ладони. Меган поцеловала его суставы, которые были мокрыми от слез. Она вглядывалась в холодные белые стены и пыталась представить, как супруги оправится после потери ребенка.

Что известно о личной жизни Меган Маркл и принца Гарри?

Сын принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Обручился с возлюбленной 27 ноября 2017 года. В тот же месяц Меган оставила актерскую карьеру и начала готовиться к новому статусу. Роскошная королевская свадьба состоялась в мае 2018 года. Через год у пары родился сын Арчи.

8 января 2020 года супруги объявили, что стремится сложить королевские полномочия. Влюбленные захотели стать независимыми гражданами Великобритании. В конце марта пара переехала жить в Лос-Анджелес, где теперь самостоятельно зарабатывает на жизнь.



Меган Маркл, принц Гарри и принц Арчи / Фото Getty Images