Морозилка вся покрылась льдом: как это быстро исправить
В морозильной камере мы сохраняем продукты длительное время. И это очень удобно для многих хозяек, потому что не нужно торопиться в магазин.
В морозилку мы ставим мясо, рыбу, овощи, ягоды, мороженое. И потом, при необходимости, есть все рядом. Но для того чтобы техника хорошо работала, время от времени ее нужно размораживать и промывать. По-другому она может выйти из строя. Как это правильно сделать – подскажет 24 Канал.
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Как размораживать морозилку
Найдите выключатель питания вашего холодильника и выключите его. Отключите его от электросети, вынув из розетки вилку.
Извлеките все продукты из морозильной камеры и переставьте их в холодное место. Можно попросить соседа хранить свои продукты в его морозилке определенное время.
Размораживайте естественным путем. Если у вас есть достаточно времени, можно просто оставить дверцу морозильной камеры открытой на некоторое время, чтобы лед таял естественно. Имейте в виду, что этот процесс может занять несколько часов или дней в зависимости от состояния накопленного льда.
Морозильная камера во льду / Фото "Ремонты"
Можно также ускорить размораживание, поставив миски с горячей водой в морозильной камере. Тем самым тепло поможет растопить лед быстрее.
Не используйте острые предметы во время размораживания. Многие пытаются ковырять лед ножом, но это опасно для техники. Вы можете пробить ее поверхность, соответственно, она станет нерабочей.
Чтобы не затопить кухню, надо что-то снизу подставить. Положите на пол миски или другие сосуды, чтобы талая вода имела, куда стекать.
Когда весь лед растаял, стоит помыть морозилку. Не используйте жесткие щетки или тряпки. Приготовьте содовый раствор в пропорции 1 столовую ложку вещества на 500 миллилитров теплой воды. Вы можете мыть поверхности.
После того как мы помыли морозилку и она подсохла, вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку включения питания. Все готово.