Морозилка вся покрылась льдом: как это быстро исправить

24 июля 2023, 11:34
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В морозильной камере мы сохраняем продукты длительное время. И это очень удобно для многих хозяек, потому что не нужно торопиться в магазин.

В морозилку мы ставим мясо, рыбу, овощи, ягоды, мороженое. И потом, при необходимости, есть все рядом. Но для того чтобы техника хорошо работала, время от времени ее нужно размораживать и промывать. По-другому она может выйти из строя. Как это правильно сделать – подскажет 24 Канал.

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Как размораживать морозилку

  • Найдите выключатель питания вашего холодильника и выключите его. Отключите его от электросети, вынув из розетки вилку.

  • Извлеките все продукты из морозильной камеры и переставьте их в холодное место. Можно попросить соседа хранить свои продукты в его морозилке определенное время.

  • Размораживайте естественным путем. Если у вас есть достаточно времени, можно просто оставить дверцу морозильной камеры открытой на некоторое время, чтобы лед таял естественно. Имейте в виду, что этот процесс может занять несколько часов или дней в зависимости от состояния накопленного льда.


Морозильная камера во льду / Фото "Ремонты"

  • Можно также ускорить размораживание, поставив миски с горячей водой в морозильной камере. Тем самым тепло поможет растопить лед быстрее.

  • Не используйте острые предметы во время размораживания. Многие пытаются ковырять лед ножом, но это опасно для техники. Вы можете пробить ее поверхность, соответственно, она станет нерабочей.

  • Чтобы не затопить кухню, надо что-то снизу подставить. Положите на пол миски или другие сосуды, чтобы талая вода имела, куда стекать.

  • Когда весь лед растаял, стоит помыть морозилку. Не используйте жесткие щетки или тряпки. Приготовьте содовый раствор в пропорции 1 столовую ложку вещества на 500 миллилитров теплой воды. Вы можете мыть поверхности.

  • После того как мы помыли морозилку и она подсохла, вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку включения питания. Все готово.

Автор: Вікторія Козар