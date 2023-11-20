Не переживут мороз и холод: Растения, которые обязательно нужно укрыть от снега

Зимние морозы могут нанести серьезный вред растениям, произрастающим в вашем саду. Поэтому стоит подумать о них раньше времени, чтобы нежные цветы не погибли.

Это не займет много времени. Однако перед тем, как начать работу, следует узнать, какие растения обязательно следует укрывать от снега. 24 Канал подготовил такой список и храните.

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Растения, которые необходимо защитить на зиму

Канна зимует под землей в виде корневищ. От мороза растение поможет защитить десятиметровое одеяло из мульчи.

Пеларгония лучше перенести на зиму в теплицу. Ведь растение боится снега и холода.

Некоторые сорта гортензии не способны выдержать строгие зимние условия, особенно крупнолистные. Если не укрыть их на зиму, то растение может не расцвести в следующем году.

Гортензии стоит укрыть на зиму / Фото Canva

Розы очень капризны и чувствительны к морозам. К примеру, кустовую обычно прячут под каркасное укрытие. А вот штамбовые розы следует укутать спанбондом или мешковиной.

Клематисы могут красиво украсить ваши беседки, ограждения, стены и арки. Но они не устойчивы к холоду и морозу. Поэтому их нужно защитить зимой.

Ирисы следует уберечь от снега. Эти цветы покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.

Кстати, раньше мы рассказывали, как правильно поливать орхидею ближе к зиме. Эти советы помогут сохранить ваше растение.