Выращиваем перец правильно: действенные советы для рассады

Перец содержит в своем составе большое количество витаминов и минералов. Нужно приложить немало усилий, чтобы его вырастить в домашних условиях, однако это может сделать каждый огородник. Следует начать с посева рассады. Как это правильно сделать – читайте дальше в материале.

Посев рассады перца следует начинать в марте. Обычно растению нужно 65 – 75 дней для того, чтобы вырасти для высадки в открытый грунт, пишет 24 Канал.

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В какие дни нужно сеять перец для рассады

В лунном календаре есть наиболее благоприятные дни для посева, и дни, когда не стоит заниматься этим делом. Рассаду перца лучше сеять: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.

Обращайте внимание на сорт перца, прежде чем сеять рассаду. Поскольку есть раннеспелые и позднеспелые сорта, которые созревают в разные сроки.

Кроме того, неблагоприятные дни для посева растений это: 4, 5 и 7 марта, период с 18 по 23 марта и 31 марта.



Когда нужно сеять перец на рассаду / Фото Canva

Полезные советы, как посеять рассаду перца, чтобы иметь хороший урожай

В первую очередь нужно подготовить почву. Она должна быть плодородной, легкой и рыхлой. Чтобы улучшить ее качество, необходимо добавить компост или органические удобрения. Также можно купить готовую почвосмесь в магазине.

Семена для посева выбирайте у качественных производителей. Если у вас есть собственные семена, тогда их нужно обязательно обеззаразить. Существуют разные способы, как это сделать. Например, можно замочить семена в растворе перекиси водорода или марганцовки и воды.



Советы, как правильно сеять рассаду перца / Фото Canva