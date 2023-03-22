Сеем ранние огурцы: как получить урожай уже весной

22 марта 2023, 17:36
Читати новину українською

Уже совсем скоро начнется посев огурцов. Если вы посеете огурцы в апреле или мае, то сможете собрать урожай летом, однако есть способ вырастить ранние огурцы и попробовать домашний урожай еще в мае или начале июня. Как это сделать – рассказываем дальше.

Для раннего урожая нужно отказаться от традиционного посева семян в открытую почву. Огурцы любят тепло, а весной бывают заморозки, что окажет негативное влияние на состояние рассады и будущий урожай, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Какие овощи можно сажать в марте в открытую почву: лучшие советы для щедрого урожая

Как получить урожай огурцов весной

  • Сейте огурцы на рассаду в помещении при комнатной температуре. В таком случае первые ростки могут появиться уже через неделю, а через 4 – 5 недель будут готовы к высадке в грунт.
  • Чтобы достичь максимального эффекта от посева, лучше сеять по одному семечку в небольшой горшок. Для этого можно использовать упаковку из-под яиц. А после того, как первые саженцы сошли можно пересадить их в горшки диаметром 9 сантиметров (именно такой размер нужен, чтобы рассада могла образовать дополнительные корни, укрепить перед высадкой в открытый грунт).
  • Если выбираете почву, в которую следует сеять семена, то лучше использовать дренированную почву с добавлением песка. Это поможет соблюсти водный баланс.
  • Семена следует сеять на глубину 0,5 сантиметра, прикрыв крупным песком (соотношение почвы и песка должно быть 1:1).
  • Горшки с семенами должны стоять в теплом помещении, на солнечной стороне.
  • Почва постоянно должна быть влажной.


Как правильно сеять огурцы / Фото Canva

Не упустите Как правильно сеять капусту для рассады: советы, которых вы могли не знать

  • Приблизительно через месяц после посева рассада будет готова к пересадке в грунт. Это произойдет где-то в начале мая. Чтобы еще лучше подготовить рассаду к высадке, можно несколько дней выставлять ее на улицу или в теплицу.
  • Не стоит переносить саженцы сразу на огород, сначала посадите их в теплицу. Тогда первые плоды можно получить уже через 2-3 недели после посадки.
  • Если же вы хотите высаживать саженцы сразу в открытую почву, то перед этим хорошо прогрейте ее. А на ночь растения лучше прикрывать пластиковым ведром или бутылкой.
  • Огурцы очень требовательны к подкормке. Если завязи не вызревают, следует воспользоваться препаратом "Маг Бор", подсыпать древесную золу. В период плодоношения огурцам нужен калий и фосфор.

Автор: Христина Кобак