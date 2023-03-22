Сеем ранние огурцы: как получить урожай уже весной

Уже совсем скоро начнется посев огурцов. Если вы посеете огурцы в апреле или мае, то сможете собрать урожай летом, однако есть способ вырастить ранние огурцы и попробовать домашний урожай еще в мае или начале июня. Как это сделать – рассказываем дальше.

Для раннего урожая нужно отказаться от традиционного посева семян в открытую почву. Огурцы любят тепло, а весной бывают заморозки, что окажет негативное влияние на состояние рассады и будущий урожай, сообщает 24 Канал.

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Как получить урожай огурцов весной

Сейте огурцы на рассаду в помещении при комнатной температуре . В таком случае первые ростки могут появиться уже через неделю, а через 4 – 5 недель будут готовы к высадке в грунт.

. В таком случае первые ростки могут появиться уже через неделю, а через 4 – 5 недель будут готовы к высадке в грунт. Чтобы достичь максимального эффекта от посева, лучше сеять по одному семечку в небольшой горшок . Для этого можно использовать упаковку из-под яиц. А после того, как первые саженцы сошли можно пересадить их в горшки диаметром 9 сантиметров (именно такой размер нужен, чтобы рассада могла образовать дополнительные корни, укрепить перед высадкой в открытый грунт).

. Для этого можно использовать упаковку из-под яиц. А после того, как первые саженцы сошли можно пересадить их в горшки диаметром 9 сантиметров (именно такой размер нужен, чтобы рассада могла образовать дополнительные корни, укрепить перед высадкой в открытый грунт). Если выбираете почву, в которую следует сеять семена, то лучше использовать дренированную почву с добавлением песка . Это поможет соблюсти водный баланс.

. Это поможет соблюсти водный баланс. Семена следует сеять на глубину 0,5 сантиметра , прикрыв крупным песком (соотношение почвы и песка должно быть 1:1).

, прикрыв крупным песком (соотношение почвы и песка должно быть 1:1). Горшки с семенами должны стоять в теплом помещении, на солнечной стороне.

Почва постоянно должна быть влажной.



Как правильно сеять огурцы / Фото Canva

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