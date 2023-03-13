Как правильно сеять капусту для рассады: советы, которых вы могли не знать

Весной огородники начинают активно заниматься выращиванием рассады. Особенно популярным растением, которое часто высевают самостоятельно в Украине, является капуста. Поэтому следует знать основные секреты, как правильно сеять рассаду капусты, чтобы получить хороший урожай.

Капуста содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека. Вырастить растение в домашних условиях не сложно, однако нужно приложить немало усилий, пишет 24 Канал.

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В какие дни лучше сеять капусту для рассады

Сеять рассаду капусты можно еще в конце февраля. Однако это следует сделать и в марте. Наиболее благоприятными днями будут:

9 – 12 марта;

24 – 27 марта.

Кроме того, нельзя заниматься посевом растений в следующие дни месяца:

4, 5 и 7 марта;

18 – 23 марта;

31 марта.

Обычно ранней капусте нужно 34 – 40 дней, чтобы вырасти для пересадки в открытый грунт.



Когда можно сеять рассаду капусту в марте / Фото Сanva

Как правильно сеять капусту для рассады

В первую очередь выберите сорт капусты, который вам нравится. Поскольку существуют ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта.

Тогда подготовьте почву для рассады. Можно купить готовый субстрат в магазине или приготовить самостоятельно. Перед посадкой землю необходимо обработать раствором из марганцовки или полить горячей водой, чтобы обеззаразить.

Выберите правильный контейнер для посева. Для этого можно использовать стаканы, специальные кассеты, ящики или горшки. Если вы решили сеять рассаду в ящиках, тогда со временем ее нужно будет пикировать.

Подготовьте семена. Если вы купили семена в магазине, тогда они могут быть полностью готовы к посеву. Поэтому подробно прочтите инструкцию. В противном случае на семенах нужно уничтожить болезнетворные микроорганизмы.

Для того чтобы обеззаразить семена, положите их на марлю и поместите в горячую воду на 15 минут, после этого – на 2 минуты в холодную. Тогда оставьте его при комнатной температуре в день, а на ночь положите в холодильник. После того как семена просохнут, их можно сажать.

При посеве вложите семена в землю в глубину на 0,5 – 1 см и залейте водой. Также рассаду можно сверху накрыть агропленкой. В таком случае капуста скорее сойдет.

Поддерживайте оптимальные условия роста рассады. Разместите контейнеры с семенами в теплом и освещенном месте, чтобы капуста быстро росла. Следите за влагой и часто подливайте рассаду.

Капусту можно пересаживать в открытую почву, когда на растении появится 4 – 5 листьев, а погода будет благоприятной для этого.

. Субстрат должен быть легким, рыхлым и с большим содержанием торфа. Кроме того, в почву должна входить дерновая земля и песок.



Советы, как правильно сеять рассаду капусты / Фото Сanva