Уже можно посеять укроп, петрушку и салат. В таком случае уже через несколько недель сможете полакомиться свежей зеленью. Также хорошо бы позаботиться о раннем урожае овощей. 24 Канал.

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Что сажать в апреле

Травы

По мнению экспертов, одними из лучших трав для выращивания в начале апреля являются базилик, кориандр, петрушка, укроп и кервель.

Самым первым, как известно, на огороде произрастает озимый чеснок. Его зеленое перышко появляется раньше других культур.

Овощи

Нестабильная погода в апреле и снег в некоторых регионах не мешают хозяевам начинать работы. В апреле уже можно сеять множество овощных культур, в частности:

Томаты

Эти овощи плохо переносят колебания и понижение температуры, поэтому высаживать их в открытый грунт рекомендовано ближе к концу месяца. Оптимальная температура для высадки – около +15 градусов.

Для высадки выбирают пасмурный день или вечерние часы. Если выращивание томатов предполагается в теплице, то сажать их на грядку можно уже с начала апреля.

Перец

Рассаду перца в парниках и теплицах высаживают одновременно с помидорами, когда земля хорошо прогреется, и минусовые температуры будут исключены.

При выращивании культуры на улице следует отложить момент высадки на самый конец месяца. Среднесуточная температура должна быть не ниже 16 – 17 градусов.

Картофель

Самую популярную клубневую культуру можно высаживать уже с самого начала апреля. В зависимости от погодных условий посадку можно отложить до конца месяца.

Именно в этот период земля сильнее насыщена естественными осадками. Заранее подготовленные клубни быстро пойдут в рост и обрадуют хорошим урожаем уже к середине лета.

Морковь

Морковь предпочитает легкие почвы, на которых исключен застой влаги и хорошо освещенное место. Семена сажают в конце месяца, строчками через 20 сантиметров с интервалом в 5 сантиметров.

Для ускорения прорастания семян можно предварительно вымочить с многократным изменением воды, чтобы избавиться от эфирных масел, покрывающих поверхность семян.

Огурцы

Теплолюбивые, нежные огурцы в теплице можно высаживать уже с первых чисел апреля. Температура роста должна составлять около 20 градусов. Для полива растений используют только тёплую воду, чтобы не погубить их.

Редис

Летние сорта редиса можно сеять на грядке в зависимости от погодных условий с самого начала месяца. Семена прорастут при положительных температурах уже через несколько дней.

Чтобы всегда иметь под рукой свежую редис, следует сеять его в несколько приемов с интервалом в неделю. Для посадки выбирают наиболее освещенный, безветренный участок.

Горох, фасоль и бобы

Бобовые культуры высевают в открытую почву весь месяц. В первую очередь можно высадить бобы. Они легко перенесут непродолжительные отрицательные температуры. Сходить они будут уже при +4 градусах.

Более теплолюбивая фасоль и горох быстрее сойдут при 17 – 20 градусах, поэтому их посадку откладывают на вторую половину апреля.

Какие еще овощи можно высадить в апреле:

баклажаны;

репу;

редис;

сельдерей;

тыква;

кабачки;

патиссоны.

Что касается злаковых культур, то в апреле можно высаживать только две – подсолнечник и кукурузу.

Фрукты и кустарники

Саженцы в апреле хорошо принимаются и до осени есть время, чтобы адаптироваться на месте посадки. Лучше всего для посадки брать однолетние или двухлетние саженцы.

Для апрельского посадки хорошо подойдут малина, клюква, ежевика, крыжовник, смородина и смородины. Именно апрельская прохлада удержит в саженцах необходимую влагу и удерживает растение от ускоренного роста.

Кроме того, в апреле можно задуматься о посадке фруктовых деревьев, в том числе яблонь. В то же время, виноград можно начать выращивать в комнатных подвесных корзинах.

Также можно высаживать цветы

В апреле можно высадить такие цветы:

многолетники – ирисы, флоксы, пионы, хризантемы.

проращенные в теплице клубни бегонии, георгин.

однолетники – душистый горошек, бархатцы, календула, ротики.

Розы нужно освободить от укрытия, обрезать, разрыхлить почву вокруг куста. Для защиты их от вредителей и болезней опрыскать трехпроцентным раствором медного купороса.