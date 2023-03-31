Вже можна посіяти кріп, петрушку та салат. В такому випадку вже через кілька тижнів зможете поласувати свіжою зеленню. Також добре б подбати про ранній урожай овочів, передає 24 Канал.

До теми Що садити у квітні 2023: посівний календар для саду та городу

Що садити в квітні

Трави

На думку експертів, одними з найкращих трав для вирощування на початку квітня є базилік, коріандр, петрушка, кріп і кервель.

Найпершим, як відомо, на городі виростає озимий часник. Його зелене пір'ячко з'являється раніше інших культур.

Овочі

Нестабільна погода в квітні і наявність снігу в деяких регіонах не заважають господарям починати роботи. У квітні вже можна сіяти безліч овочевих культур, зокрема:

Томати

Ці овочі погано переносять коливання і зниження температури, тому висаджувати їх у відкритий грунт рекомендовано ближче до кінця місяця. Оптимальна температура для висадки – близько +15 градусів.

Для висадки вибирають похмурий день або вечірні години. Якщо вирощування томатів передбачається в теплиці, то садити їх на грядку можна вже з початку квітня.

Перець

Розсаду перцю в парники і теплиці висаджують одночасно з помідорами, коли земля гарно прогріється, і мінусові температури будуть виключені.

При вирощуванні культури на вулиці слід відкласти момент висадки на самий кінець місяця. Середньодобова температура повинна бути не нижче 16 – 17 градусів.

Картопля

Найпопулярнішу бульбову культуру можна висаджувати вже з самого початку квітня. Залежно від погодних умов посадку можна відкласти аж до кінця місяця.

Саме в цей період земля сильніше насичена природними опадами. Заздалегідь підготовлені бульби швидко підуть у ріст і порадують хорошим урожаєм вже до середини літа.

Морква

Морква віддає перевагу легким ґрунтам, на яких виключений застій вологи та добре освітлене місце. Насіння садять в кінці місяця, рядками через 20 сантиметрів з інтервалом в 5 сантиметрів.

Для прискорення проростання насіння можна попередньо вимочити з багаторазовою зміною води, щоб позбутися ефірних масел, що покривають поверхню насіння.

Огірки

Теплолюбні, ніжні огірки в теплиці можна висаджувати вже з перших чисел квітня. Температура для зростання повинна становити близько 20 градусів. Для поливу рослин використовують тільки теплу воду, щоб не погубити їх.

Редис

Літні сорти редиски можна сіяти на грядку в залежності від погодних умов з самого початку місяця. Насіння проростуть при позитивних температурах вже через кілька днів.

Щоб завжди мати під рукою свіжий редис, слід сіяти його в кілька прийомів з інтервалом в тиждень. Для посадки вибирають найбільш освітлену, безвітряну ділянку.

Горох, квасоля і боби

Бобові культури висівають у відкритий ґрунт весь місяць. В першу чергу можна висадити боби. Вони легко перенесуть нетривалі негативні температури. Сходитимуть вони вже при +4 градусах.

Більш теплолюбна квасоля і горох швидше зійдуть при 17 – 20 градусах, тому їх посадку відкладають на другу половину квітня.

Які ще овочі можна висадити в квітні:

баклажани;

ріпу;

редис;

селеру;

гарбуз;

кабачки;

патисони.

Що стосується злакових культур, то в квітні можна висаджувати тільки дві – соняшник і кукурудзу.

Фрукти та кущі

Саджанці у квітні добре приймаються і до осені мають час, щоб адаптуватися на місці посадження. Найкраще для посадки брати однорічні чи дворічні саджанці.

Для квітневого посадження добре підійдуть малина, журавлина, ожина, аґрус, смородина та порічки. Саме квітнева прохолода втримає у саджанцях необхідну вологу та утримує рослину від прискореного зростання.

Крім того, у квітні можна задуматися про посадку фруктових дерев, зокрема яблунь. Водночас виноград можна почати вирощувати в кімнатних підвісних кошиках.

Також можна висаджувати квіти

У квітні можна висадити такі квіти:

багаторічники – іриси, флокси, півонії, хризантеми.

пророщені в теплиці бульби бегонії, жоржин.

однорічники – запашний горошок, чорнобривці, календула, ротики.

Троянди потрібно звільнити від укриття, обрізати, розпушити ґрунт навколо куща. Для захисту їх від шкідників та хвороб обприскати трипроцентним розчином мідного купоросу.