Популярная американская певица Дженнифер Лопес всегда находится в центре внимания поклонников и прессы. Появились новые фотографии артистки, на которых она изображена в смелом образе.

Во вторник, 24 ноября, Дженнифер Лопес вышла на прогулку по вечернему Нью-Йорку вместе со своим бойфендом Алексом Родригесом и двумя детьми. Потом они пошли на семейный ужин. Об этом сообщает издание Just Jared.

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Образ Дженнифер Лопес

Для прогулки и семейного ужина американская артистка выбрала весьма смелый образ. Звезда предстала перед камерой папарацци в белом спортивном костюме с персиковым принтом, состоявший из брюк и худи оверсайз. Сверху певица надела теплую короткую шубу молочного цвета.

Теплый наряд Дженнифер Лопес дополнила коричневыми угги. Образ дополняла большая темная сумка, которую певица держала в руках. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. Look завершал роскошный макияж с акцентом на глазах и розовая маска, вышитая камнями и стразами, которые сверкали в свете фонарей.

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