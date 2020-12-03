Популярная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Звезда продемонстрировала безупречный образ, представ в пудровом классическом костюме.

Успешная украинская певица Злата Огневич хорошо разбирается в трендах, поэтому каждый раз покоряет поклонников безупречными образами. Очередной серией фотографий артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

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Новый образ Златы Огневич

Певица предстала перед камерой в стильном костюме пудрового цвета, который состоит из широких брюк и длинного пиджака. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Златы Огневич. Образ дополнял бордовый маникюр и массивные золотистые серьги-подвески с камнями.

Короткие волосы звезда уложила в пышные локоны и распустила их. Красивый look завершил роскошный макияж. Злата Огневич выровняла тон лица и сделала контуринг. Также она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой матовой помадой.

В подписи к фото Злата рассказала о своей любви к Крыму. Певица призналась, что он будет навсегда в ее сердце.

Знаете, именно с Крымом связаны мои самые первые яркие эмоции: первая любовь, первые волнующие выступления, походы в горы с палатками и подземные пещеры с их сказочными озерами,

– написала Злата Огневич.

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