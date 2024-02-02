Какую весну украинцам предсказал львовский сурок Роман: неожиданный прогноз

Сегодня, 2 февраля, львовский сурок Роман предсказал, когда в Украину придет тепло. Согласно прогнозу грызуна, весна этого года будет ранней.

Дело в том, что животное не увидело свою тень. Ведь на улице была пасмурная погода.

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Кто такой сурок Роман

Бабак Роман живет в "Доме спасенных животных" уже два года. Руководитель убежища Орест Залипский рассказал, что до того грызун развлекал посетителей торгового центра. Поэтому сейчас животному сложно привыкнуть к природным условиям. В частности, Роман боится сильных морозов, потому прячется в клетку. Выходит только тогда, когда на улице тепло.

Что говорят во Львовском гидрометцентре

Во Львовском гидрометцентре отметили, что на следующей неделе во Львовской области действительно будет тепло – 6-11 градусов. Однако уже с 11 февраля украинцам нужно готовиться к 3-10 градусам мороза ночью.

Львовский сурок Роман / Фото Иванка Дусько/Суспільне Львів

Львовский сурок Роман / Фото Иванка Дусько/Суспільне Львів

Прогноз на весну от сурка Тимка

Харьковский сурок Тимко, живущий на исследовательской биостанции Каразинского университета в селе Гайдары, сегодня сделал совсем другой прогноз на весну. По поведению грызуна определили, что потепления украинцам стоит ждать через шесть недель. Ведь животное увидело свою тень.

Сам Тимко родом из села Нестеровка Харьковской области. Народный метеоролог находился в оккупации семь месяцев, а вместе с ним – еще 38 сурков. В сентябре 2022 года украинские воины освободили населенный пункт.