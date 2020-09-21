15 сентября принцу Гарри исполнилось 36 лет. Несмотря на отделение от семьи, королевская семья поздравила его с днем рождения. Тем не менее, принца Гарри расстроило, что на фотографиях не было Меган Маркл.

Британское издание The Sun со ссылкой на журналистку Аманду Паттел сообщило, какой поступок королевской семьи расстроил принца Гаррри в его 36-ой день рождения.

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На своих официальных инстаграм-страницах королева Елизавета II и принц Уильям с Кейт Миддлтон опубликовали поздравление принцу Гарри. Ему не понравилось то, что на совместном фото с герцогом и герцогиней не было Меган Маркл.

Издание отмечает, что проблема усугубилась из-за того, что на снимке была изображена Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, а Меган нет. Фото сделано в 2017 году, а к тому времени принц Гарри уже был в отношениях с Маркл.

Аманда Паттел отметила, что существует протокол, согласно которому на поздравлениях с днем рождения королевских особ не должно быть супруги. Несмотря на это, принцу, видимо, было больно видеть изображения с бабушкой, отцом и братом, на которых не было его жены.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри отсоединились от королевской семьи в начале этого года. Они переехали в Голливуд, официально стали независимыми и начали в Соединенных Штатах новую самостоятельную жизнь.