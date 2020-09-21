15 вересня принцу Гаррі виповнилося 36 років. Незважаючи на відокремлення від сім'ї, королівська родина привітала його з днем народження. Тим не менше, принца Гаррі засмутило, що на фотографіях не було Меган Маркл.

Британське видання The Sun з посиланням на журналістку Аманду Паттел повідомило, який вчинок королівської родини засмутив принца Гарррі в його 36-ий день народження.

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На своїх офіційних інстаграм-сторінках королева Єлизавета ІІ та принц Вільям з Кейт Міддлтон опублікували привітання принцу Гаррі. Йому не сподобалось те, що на спільному фото з герцогом та герцогинею не було Меган Маркл.

Видання зазначає, що проблема посилилась через те, що на знімку була зображена Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, а Меган ні. Фото зроблене 2017 року, а на той час принц Гаррі вже був у стосунках з Маркл.

Аманда Паттел зазначила, що існує протокол, згідно з яким на привітаннях з днем народження королівських осіб не повинно бути подружжя. Незважаючи на це, принцу, мабуть, було боляче бачити зображення з бабусею, батьком і братом, на яких не було його дружини.

Нагадаємо, що Меган Маркл та принц Гаррі від'єдналися від королівської родини на початку цього року. Вони переїхали до Голлівуду, офіційно стали незалежними та розпочали в Сполучених Штатах нове самостійне життя.