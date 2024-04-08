Запомните это: вот почему нельзя рассказывать сны до обеда

К некоторым людям сны могут приходить каждую ночь. Бывает, что события, которые там происходят, даже запоминаются. Поэтому ими хочется поскорее поделиться.

Однако народные приметы утверждают, что не все сны стоит рассказывать до обеда. О чем именно идет речь, читайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему нельзя рассказывать сны до обеда

Существует мнение, что плохие сны не следует рассказывать до 12:00. Дело в том, что так они окажутся вещими, поэтому вскоре сбудутся, а в вашу жизнь придет немало проблем. Более того, сны, которые несут негатив, вообще лучше держать при себе.

Отметим, что также не стоит обсуждать с кем-то ужасы, которые иногда снятся. Их вообще нужно поскорее забыть, чтобы не навлечь беду. Бывает, что такие сны беспокоят почти каждую ночь, тогда проблему необходимо решать.

Народные поверья о сне / Фото Canva

Кому не нужно рассказывать свои сны

Согласно эзотерике, хорошими снами стоит делиться только с родными и друзьями. Иначе вам могут позавидовать враги или недруги. Рассказывайте об откровенных вещах только окружению, которому точно доверяете, избегайте незнакомцев.

Есть люди, которым действительно сложно хранить сон в секрете. Тогда следуйте такому совету: можете записать увиденное в заметках в телефоне или в блокноте. Так вы избавитесь от бремени на душе и не притянете проблемы в жизнь. В общем лучше доверяться собственным ощущениям, ведь они редко подводят.