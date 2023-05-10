Простой и эффективный метод: как приготовить удобрение из сорняков

Преимущество удобрения из сорняков в том, что оно – простое в приготовлении и экологически чистое. Такая подкормка бесплатна и быстро усваивается растениями. Существуют определенные нюансы, как приготовить удобрение из сорняков.

Удобрение из сорняков состоит из клевера, лопуха, одуванчика, молочая и крапивы. Может быть и другая зелень. Такое удобрение не содержит химии, потому будет очень полезным для многих растений. Как приготовить удобрение из сорняков – подскажет 24 Канал.

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Как приготовить удобрение из сорняков.

Чтобы приготовить удобрение из сорняков, нужно замочить их в воде и оставить на время. В результате получим сорняковый настой, который можно использовать для полива растений.

Вот несколько шагов для приготовления удобрений из сорняков:

Собрать свежие сорняки, минуя те, которые могут быть ядовитыми или иметь семена.



Сорняки / Фото Vetobereg

Нарезать сорняки на куски и поместить в ведро.

Добавить воду, чтобы полностью покрыть зелень. Пропорция между сорняками и водой должна быть 1:2.

Нужно прикрыть ведро крышкой или фольгой и оставить его на неделю, чтобы сорняки настоялись.



Прикрываем настой / Фото Vetobereg

Периодически перемешивать раствор, чтобы удобрение настояло равномерно.

Через неделю переливаем настой через сито или ткань, чтобы отфильтровать все жесткие остатки.



Процеживаем сорняки / Фото Vetobereg

Добавить в полученную жидкость воду в пропорции 1: 5- и тщательно перемешать.



Настой из сорняков / Фото Vetobereg

Готовую смесь можно хранить в закрытом контейнере и использовать для полива растений.

Важно помнить, что удобрение из сорняков может быть достаточно концентрированным, поэтому его нужно тщательно разводить перед использованием. Также следует убедиться, что сорняки не возделывали пестицидами или другими химикатами, поскольку это вредно для растений.