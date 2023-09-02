Антоний и Феодосий основали монашество в Киевской Руси – отказ от светской жизни и переход в монастыре. Они распространяли идеи духовной жизни среди наших предков и братолюбия. Чем занимались Антоний и Феодосий – подробнее расскажет 24 Канал.

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Антоний и Феодосий Печерские: кем они были

Преподобный Антоний рос в благочестивой семье. Узнав о монашеской жизни, перебрался жить в пещеру. Впоследствии принял монашество на горе Афон, там и оставшись. Он много молился, живя в тесной пещере.

Через некоторое время перебрался в Киев и продолжил аскетичный путь. Поскольку он не хотел жить в частных монастырях, то поселился в пещере недалеко от села Берестово. Когда Антоний увидел междоусобицы князей за власть, то немедленно отправился на гору Афон и был там до тех пор, пока борьба не прекратилась.



Святой Антоний / Фото Pinterest

Несмотря на то, что Федосий был из богатой семьи, он одевался сдержанно и даже помогал прислужникам работать на земле. Когда он услышал, что в храме его города не заканчивают службу, потому что не хватает проскура, то стал печь хлеб для литургий.

Впоследствии Феодосии отправился в Киев скромно жить в пещерах и учиться уединению в Антония. Тогда его имя стало особенно популярным: верующие просили у него советы по ведению жизни в пещерах.



Феодосии / Фото Church.ua

Служение Богу преподобных Антония и Феодосия влияло на людей и они тоже становились монахами. Святой Феодосий учил верующих соблюдать пост и занимал благотворительность. В то же время Антоний давал советы, даже князьям. Когда число пещер росло, преподобные решили создать наземный монастырь и церковь, которая называется Успенским собором.

Так, Антоний и Феодосий основали первое большое духовное пространство в Руси-Украине под названием Киево-Печерский монастырь.

Поэтому в этот день мы чтим вклад Антония и Феодосия в развитие христианства в Киевской Руси. Они стали образцом соблюдения Закона Божьего и собственным примером показали, как быть действительно верным христианином. Помните о них, ведь именно они сыграли большую роль, чтобы христианство существовало сегодня.