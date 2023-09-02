Антоній та Феодосій заснували чернецтво у Київській Русі – відмову від світського життя та перехід у монастирі. Вони поширювали ідеї духовного життя серед наших пращурів та братолюбства. Чим займалися Антоній та Феодосій – детальніше розкаже 24 Канал.

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Антоній та Феодосій Печерські: ким вони були

Преподобний Антоній зростав у побожній родині. Дізнавшись про чернече життя, перебрався жити до печери. Згодом прийняв чернецтво на горі Афон, там і залишившись. Він багато молився, живучи у тісній печері.

Через певний час перебрався до Києва й продовжив аскетичний шлях. Оскільки він не хотів жити у приватних монастирях, то оселився в печері недалеко від села Берестова. Коли Антоній побачив міжусобиці князів за владу, то негайно відправився на гору Афон і був там до того моменту, поки боротьба не припинилась.



Святий Антоній / Фото Pinterest

Попри те, що Федосій був із багатої сім'ї, він одягався стримано та навіть допомагав прислужникам працювати на землі. Коли він почув, що у храмі його міста не закінчують службу, бо не вистачає проскури, то став пекти хліб для літургій.

Згодом Феодосій відправився до Києва, щоб скромно жити в печерах та навчатися усамітнення в Антонія. Тоді його ім'я стало особливо популярним: віряни просили у нього поради щодо ведення життя в печерах.



Феодосій / Фото Church.ua

Служіння Богу преподобних Антонія й Феодосія впливало на людей й вони теж ставали ченцями. Святий Феодосій вчив вірян дотримуватися посту та займав благодійністю. Водночас Антоній давав поради, навіть князям. Коли число печер постійно зростало, преподобні вирішили створити наземний монастир та церкву, яка називається Успенським собором.

Так, Антоній і Феодосій заснували перший великий духовний простір у Русі-Україні під назвою Києво-Печерський монастир.

Тож у цей день ми вшановуємо внесок Антонія та Феодосія у розвиток християнства у Київській Русі. Вони стали взірцем дотримання Закону Божого й власним прикладом показали, як бути справді вірним християнином. Пам'ятаймо про них, адже саме вони зіграли велику роль, аби християнство існувало сьогодні.