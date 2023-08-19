Преображение Господне 2023: волшебные поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 19 августа, христиане празднуют Преображение Господне. Яблочный Спас – еще одно название этого праздника. Его отмечают после Медового (14 августа) и перед Ореховым (29 августа). Итак, 19 августа принято освящать в церкви яблоки, сливы и другие фрукты, а после литургии угощать ими родных.
Сегодня является прекрасным напоминанием о том, что каждый из нас имеет невероятную силу претерпеть личные изменения. В материале 24 Канала вы найдете поздравления для родных и близких с этим прекрасным праздником в прозе и стихах.
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Поздравления в стихах
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Яблочный Спас сегодня у нас,
Щедрый урожай он нам несет,
Делимся всем, что у нас есть.
Пусть же Господь еще дает нам.
С Преображением Господним.
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С Преображением Господним поздравляю,
Мира, щедрот и согласия желаю.
Чтобы жили на своей земле,
Горя и бед не знали вообще.
Чтобы были щедрые урожаи
И здоровы были все.
С яблочным Спасом!
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С Яблоневым Спасом вас поздравляю,
Здоровья, радости и счастья я желаю.
Чтобы сбывались мечты, надежды и желания,
Чтобы был духовный и ментальный рост.
На работе, чтобы были финансово выгодно,
В доме – тепло и мирно.
С праздником Спаса.
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Со славным праздником хочу поздравить вас –
Настал день Преображения, Яблочный наш Спас!
Яблочки смакуют и дети, и старики,
Будьте здоровы и вечно молоды!
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Преображение Господне наступает
И каждый привет ныне шлет!
Пусть вам всегда в судьбе хватает,
Пусть лучше вас только в жизни ждет!
Пусть радость будет в сердце непременно,
Чтобы вы могли на Бога надеяться!
Да будет вера в доме непременно,
Чтобы молитвы к Богу направлять!
Смирение побольше вам желаю
Терпение великого на годы...
С Преображением вас поздравляю!
Пусть всегда обходит стороной беды!
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Уже спелые яблоки в нашем садике,
К нам пришел ожидаемый второй Спас,
Собираем, радуемся урожаю,
Чтобы было что отложить потом.
И каждое спелое яблоко из урожая
Жизненную и магическую силу имеет
Его нужно в церкви освятить,
Чтобы оно дало нам силы жить.
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Яблочный Спас – 19 августа,
Яблоки и мед на столе,
Пусть вам все исполнятся ныне желания,
Будут счастливы ночи и дни!
Поздравления в прозе
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Пусть фрукты в саду не гниют, отношения в семье не портятся. Чтобы урожай был щедрым, работа в радость. Благословение Господнего, охрани от плохого, мира и согласия в доме и в стране. С праздником Спаса.
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Поздравляю с Яблочным Спасом. Благословение вам и миру желаю. Чтобы год был удачным, урожай щедрым, жизнь медовой. Пусть Иисус Христос поможет преодолеть трудности и проблемы.
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В праздник Преображения Господня и Яблочного Спаса сердечно поздравляем. Пусть Господь имеет большое значение и занимает почетное место в вашей жизни. Пусть в ваших сердцах горит огонь любви и милосердия. Пусть ваши глаза будут внимательны в изучении Слова Божьего, а сердце сострадательно к немощным и сиротам. Пусть ваши руки неустанно помогают нуждающимся, и пусть ваша любовь охватит весь мир, как это задумал наш уважаемый Творец, Иисус Христос.
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Сегодня мы сердечно поздравляем вас с исключительным праздником Преображения Господня. Этот чудесный праздник обещает зажечь сердца избытком добра и любви, отвергнув все невзгоды, которые могут нас обременить. Это большой праздник, внушающий надежду, веру и радостью, которые испытывает человек, наслаждаясь хрустящими свежесобранными августовскими яблоками.
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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни и пусть радость и веселье приходят в ваш дом.
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Поздравляю с Яблочным Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на блюдечке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца, чистых побуждений и добрых дел, совершенных тобой.