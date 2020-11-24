Украинская певица Оля Полякова в очередной раз ответила хейтерам, которые обвинили ее в недостойном поведении. Причиной негативных комментариев стало сообщение артистки, в котором она, по мнению пользователей сети, распространила нецензурное фото.

В сторону Оли Поляковой неоднократно звучали негативные комментарии и обвинения. Читатели не обошли вниманием и недавнюю публикацию знаменитости в социальных сетях. На личной странице в фейсбуке звезда ответила хейтерам.

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Пост Оли Поляковой

Причиной скандала стала фотография, где Полякова вызывающе позирует, сидя на кресле в гримерке, в белом спортивном костюме и с насыщенным макияжем на лице. Оля шутливо подписала фото: "Дерзкая девочка кайфует".

В комментариях под заметкой активно выражают свои мысли хейтеры знаменитости:

Мать двоих детей. Что является нормальным для 15-летней девочки, пошловато для взрослой тети.

Ужас! И дочь так воспитывает!

Мать двоих взрослых детей, хороший пример. Потом удивляются где они всего этого набрались. Какая гадость эта Полякова.



Коментарі під дописом Олі Полякової / скріншот / Facebook / @Оля Полякова



Комментарии под сообщением Оли Поляковой / скриншот / Facebook / @ Оля Полякова

Ответ Поляковой

Артистка отреагировала на такие комментарии и призвала женщин "не топить друг друга". Звезда добавила, что в современном обществе именно женщины популяризируют сексизм и эйджизм.

"В одном интервью трансгендерная женщина сказала, что ЛГБТ-сообщество – наиболее разъяренное и гомофобное в мире. Его представители ненавидят друг друга. Скажу вам, что женщины в нашей стране так же ненавидят друг друга. Под моим последним сообщением в фейсбуке много зависти и злости. У нас женщины "едят" женщин. Они развивают и популяризируют сексизм, эйджизм, ненавидят чужую молодость и красоту. Так нельзя! Женщины должны поддерживать. Прекратите топить друг друга!", – обратилась певица.