Скандал в прямом эфире: Оля Полякова поговорила с Виктором Ляшко
Украинская исполнительница Оля Полякова во время разговора с главным санитарным врачом Виктором Ляшко устроила скандал. Артистка продолжает требовать диалога с властями по карантинным ограничениям.
Оля Полякова и Виктор Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "Украина 24". Причиной конфликта стал карантин в Украине, который не позволяет артистам работать.
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Сейчас в Украине действуют карантинные ограничения, которые запрещают проведение концертов и других массовых мероприятий. Оля Полякова активно борется за право выступать, ведь этим она зарабатывает на жизнь, а также имеет большую команду работников, которым также нужно выплачивать заработную плату.
В прямом эфире певица подчеркнула, что вопрос о введении полного локдауна требует серьезного диалога с разными сферами, потому что людям надо выживать.
"То, как вы там негласно принимаете решения и считаете это достижениями – это смешно. Что вы можете предложить нам – артистам, музыкантам, авторам? Чтобы мы снова запаслись терпением и закрыли глаза на бездумную политику в отношении себя? Скажите: "Давайте встретимся, обсудим все инициативной группой". Мы уже встречались в сентябре, а результата до сих пор нет. Только хейт, обвинения, скандалы и тому подобное. Если локдаун – то давайте компенсации, или хотя бы понимание, как мы выйдем из кризиса и компенсируем потери", – заявила Полякова.
Реакция Виктора Ляшко
Главный санитарный врач рассказал, что перед концертом Оли Поляковой в Харькове, вокруг которого возник скандал, он встречался с артисткой. Тогда они договорились, что зал будет заполнен на 50%, зрители будут в масках и будут соблюдать социальную дистанцию. Однако этого не было.
Мы пошли вам навстречу. Приняли решение, что зал будет заполнен наполовину, а вы лично со сцены будете просить поклонников одевать маски и соблюдать безопасную дистанцию. Через две недели состоялся концерт в Харькове, где началась эта ситуация…
– сказал Ляшко.
Оля отметила, что она не контролировала ситуацию на концерте. Такое поведение главного санврача звезда назвала "выдергиванием и манипуляцией", а также добавила, что выступление в Харькове не она организовывала.
Полякова еще поинтересовалась у Виктора, где делись те деньги, которые выделили из бюджета для артистов. Для получения компенсации знаменитостям устроили конкурс. Певица подчеркнула, что ни в одной стране компенсация творческим людям не выплачивается на конкурсной основе.
То есть мне надо отнести взятку, чтобы получить компенсацию? Я подавалась на компенсацию, потому что все это время выплачивала зарплату сотрудникам. Мои документы даже не приняли. Знаете почему? Оказалось, что для того, чтобы податься на компенсацию, я должна быть банкротом. Вы меня толкаете на то, чтобы я "обанкротилась", соврала вам,
– эмоционально высказалась Полякова.
Ляшко ответил, что с вопросом о компенсации нужно обращаться не к нему, а в Министерство финансов.
Эмоциональные высказывания Оли Поляковой: смотрите видео онлайн
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