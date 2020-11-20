Украинская исполнительница Оля Полякова во время разговора с главным санитарным врачом Виктором Ляшко устроила скандал. Артистка продолжает требовать диалога с властями по карантинным ограничениям.

Оля Полякова и Виктор Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "Украина 24". Причиной конфликта стал карантин в Украине, который не позволяет артистам работать.

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Сейчас в Украине действуют карантинные ограничения, которые запрещают проведение концертов и других массовых мероприятий. Оля Полякова активно борется за право выступать, ведь этим она зарабатывает на жизнь, а также имеет большую команду работников, которым также нужно выплачивать заработную плату.

В прямом эфире певица подчеркнула, что вопрос о введении полного локдауна требует серьезного диалога с разными сферами, потому что людям надо выживать.

"То, как вы там негласно принимаете решения и считаете это достижениями – это смешно. Что вы можете предложить нам – артистам, музыкантам, авторам? Чтобы мы снова запаслись терпением и закрыли глаза на бездумную политику в отношении себя? Скажите: "Давайте встретимся, обсудим все инициативной группой". Мы уже встречались в сентябре, а результата до сих пор нет. Только хейт, обвинения, скандалы и тому подобное. Если локдаун – то давайте компенсации, или хотя бы понимание, как мы выйдем из кризиса и компенсируем потери", – заявила Полякова.

Реакция Виктора Ляшко

Главный санитарный врач рассказал, что перед концертом Оли Поляковой в Харькове, вокруг которого возник скандал, он встречался с артисткой. Тогда они договорились, что зал будет заполнен на 50%, зрители будут в масках и будут соблюдать социальную дистанцию. Однако этого не было.

Мы пошли вам навстречу. Приняли решение, что зал будет заполнен наполовину, а вы лично со сцены будете просить поклонников одевать маски и соблюдать безопасную дистанцию. Через две недели состоялся концерт в Харькове, где началась эта ситуация…

– сказал Ляшко.

Оля отметила, что она не контролировала ситуацию на концерте. Такое поведение главного санврача звезда назвала "выдергиванием и манипуляцией", а также добавила, что выступление в Харькове не она организовывала.

Полякова еще поинтересовалась у Виктора, где делись те деньги, которые выделили из бюджета для артистов. Для получения компенсации знаменитостям устроили конкурс. Певица подчеркнула, что ни в одной стране компенсация творческим людям не выплачивается на конкурсной основе.

То есть мне надо отнести взятку, чтобы получить компенсацию? Я подавалась на компенсацию, потому что все это время выплачивала зарплату сотрудникам. Мои документы даже не приняли. Знаете почему? Оказалось, что для того, чтобы податься на компенсацию, я должна быть банкротом. Вы меня толкаете на то, чтобы я "обанкротилась", соврала вам,

– эмоционально высказалась Полякова.

Ляшко ответил, что с вопросом о компенсации нужно обращаться не к нему, а в Министерство финансов.

Эмоциональные высказывания Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на утро 20 ноября в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию в 598 085 человек, из которых 14 575 узнали о заболевании в течение последних суток. От COVID-19 умерли 10 598 больных. Удалось выздороветь 274 324 лицам.