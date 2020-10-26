Успешный хореограф, судья популярного телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился своими впечатлениями о девятом прямом эфире продолжающегося сезона. Артист отметил, что вчерашний вечер был настоящим праздником танца.

Влад Яма не забывает делиться с поклонниками своими впечатлениями от прямых эфиров рейтингового шоу. Он не только комментирует выступления участников за судейским столом, но и рассказывает о своих эмоциях на личной странице в инстаграм.

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Влад отметил, что девятый выпуск проекта – это был настоящий праздник танца. Конкурсанты продемонстрировали великолепные постановки под невероятное звучание оркестра. Яма признался, что чувствует и видит прогресс звезд в хореографических умениях.

Я неоднократно подчеркивал, что для меня большая честь участвовать в создании самого рейтингового шоу страны. И по- особенному приятно, что этот проект именно танцевальный. Каждый эфир волнуюсь, как впервые. Но по-другому, пожалуй, никогда и не будет. И это нормально,

– написал в заметке судья.

Также он призвал подписчиков делиться своими впечатлениями от прямых эфиров в комментариях. Он надеется, что поклонникам нравятся такие "Танцы", а даже если нет, то призвал поделиться. Влад Яма также признался, что воспринимает некоторые недовольства звезд с улыбкой, однако ни на кого не злится и с добротой относится к каждому.

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