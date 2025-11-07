Наши предки считали День святого Феодота – временем для внутренней тишины и духовного очищения. Они молились, зажигали свечи за упокой умерших. О запретах и других традициях праздника в 7 ноября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

Смотрите также Праздник приближается: сколько дней осталось до Нового 2026 года

Святой мученик Феодот жил в Анкире Галатийской (сейчас – Турция) в период III века. В это время правил император Диоклетиан, который жестоко преследовал всех христиан.

Зато Феодот отличался отзывчивостью и добротой – он обеспечивал тех, кого преследовали, всем необходимым, предоставлял им убежище, посещал заключенных и хоронил убитых мучеников и мучениц.

Об этом узнал правитель и вызвал к себе Феодота, приказав ему принести жертву идолам. Тот отказался и умер за христианскую веру.

Что нельзя делать 7 ноября?

Большим грехом считалось впадать в отчаяние и унывать.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

В этот день не следует сердиться, завидовать другим и сплетничать.

Считалось, что в Федотов день нельзя покупать дорогие вещи или отправляться в путешествие для заработка – это принесет убыток.

В давние времена верили, что 7 ноября нельзя есть хлеб – это якобы приведет к потере урожая.

Нельзя сомневаться – предки считали, что сегодня надо быть решительным, иначе можно упустить важный шанс.

Не следует одалживать деньги или вещи – считалось, что с ними можно отдать удачу.

Что еще празднуют 7 ноября?

Международный день медицинской физики. Этот праздник учредили в память о Марии Склодовской-Кюри, которая родилась 7 ноября и сделала значительный вклад в развитие медицинской физики. Событие инициировала Международная организация медицинской физики – IOMP.

Также сегодня Международный день инуитов, Международный день африканского писателя и Всемирный день ответственного туризма.