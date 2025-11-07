Наші предки вважали День святого Феодота – часом для внутрішньої тиші й духовного очищення. Вони молилися, запалювали свічки за упокій померлих. Про заборони та інші традиції свята у 7 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

Святий мучений Феодот жив в Анкірі Галатійській (зараз – Туреччина) у період III століття. У цей час правив імператор Діоклетіан, який жорстоко переслідував усіх християн.

Натомість Феодот вирізнявся чуйністю та добротою – він забезпечував тих, кого переслідували, всім необхідним, надавав їм притулок, відвідував ув'язнених та ховав убитих мучеників і мучениць.

Про це дізнався правитель і викликав до себе Феодота, наказавши йому принести жертву ідолам. Той відмовився і помер за християнську віру.

Що не можна робити 7 листопада?

Великим гріхом вважалося впадати у відчай та сумувати.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

У цей день не слід сердитися, заздрити іншим і пліткувати.

Вважалося, що у Федотів день не можна купувати дорогі речі або вирушати у подорож для заробітку – це принесе збиток.

У давні часи вірили, що 7 листопада не можна їсти хліб – це нібито призведе до втрати урожаю.

Не можна сумніватися – предки вважали, що сьогодні треба бути рішучим, інакше можна упустити важливий шанс.

Не слід позичати гроші або речі – вважалось, що з ними можна віддати вдачу.

Що ще святкують 7 листопада?

Міжнародний день медичної фізики. Це свято заснували у пам'ять про Марію Склодовську-Кюрі, яка народилась 7 листопада й зробила значний внесок у розвиток медичної фізики. Подію ініціювала Міжнародна організація медичної фізики – IOMP.

Також сьогодні Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день африканського письменника та Всесвітній день відповідального туризму.