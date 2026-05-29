В этот день наши предки сеяли пшеницу и готовили кашу. О Днях ангела и других праздниках 29 мая – рассказывает сайт "Православие на Прикарпатье".

День памяти святой мученицы Феодосии

Когда девушке было всего 17 лет, правители уже длительное время жестоко преследовали христиан. В день Пасхи Феодосия пришла в тюрьму, где держали верующих. Они говорили о Божьем Царстве. Девушка поклонилась им и попросила помолиться за нее перед Богом. Стражи увидели это, схватили ее и привели к местному правителю Урвану. Тот требовал, чтобы Феодосия отреклась от Христа и принесла жертву языческим богам, но она отказалась это делать. Тогда девушку начали жестоко пытать. Однако Феодосия терпела всю эту боль молча. Когда правитель снова приказал ей подчиниться, она ответила, что счастлива пострадать вместе с другими мучениками. После этого палачи привязали к ее шее тяжелый камень и бросили в море, но ангелы спасли девушку и вывели из воды. Тогда Феодосию отправили на растерзание диким зверям, но животные даже не коснулись ее. В конце концов девушке отсекли голову.

Кто празднует День ангела 29 мая?

По новоюлианскому календарю, 29 мая празднуют День ангела люди с именами: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария и Фаина.

Что еще отмечают?

Ежегодно 29 мая отмечают Международный день миротворцев ООН. Его установили по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Что интересно, в Украине впервые отпраздновали этот праздник в 2003 году.

Также сегодня чествуют Всемирный день здоровья пищеварительной системы и Международный день Эвереста.