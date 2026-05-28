В этот день наши предки работали в поле и на огороде. О Днях ангела и других праздниках на 28 мая – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

Тоже интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на май 2026 года

День памяти преподобного Никиты, епископа Халкидонского

Никита Халкидонский жил на рубеже VIII – IX веков и служил епископом в городе Халкидон. Святой постоянно помогал бедным, опекал сирот и поддерживал вдов. Когда к власти пришел император Лев Армянин, который возглавлял движение против почитания религиозных икон, епископ открыто осудил эту политику. Никита призвал верующих и в дальнейшем почитать образы Иисуса Христа. Из-за такой позиции правитель приказал арестовать священнослужителя. Так, Никита подвергся жестоким пыткам, а затем отправился в ссылку. Именно в заключении епископ и скончался. Впрочем, даже после смерти Никиты люди продолжали приходить к его мощам, поскольку верили в их целебную силу.

Кто празднует День ангела 28 мая?

По новоюлианскому календарю, 28 мая Дни ангела в Украине празднуют: Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена и Илона.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что еще отмечают?

Всеукраинский день краеведения украинцы ежегодно отмечают 28 мая. Этот праздник появился в 2017 году благодаря инициативе Национального союза краеведов Украины. Кстати, эту дату выбрали совсем не случайно, ведь именно 28 мая 1925 года в Харькове открылась Первая всеукраинская конференция по краеведению. Это событие официально начала и объединила украинское краеведческое движение. Главная цель этого дня – привлечь внимание общества, ученых и государственных учреждений к изучению родного края.

Также сегодня празднуют День рождения майонеза, День менструальной гигиены и Международный день действий за здоровье женщины.