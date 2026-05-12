12 мая – какой церковный праздник: кто сегодня имеет именины

12 мая верующие чтят память святого Германа, патриарха Константинопольского. Он преданно служил Богу и открыто противостоял иконоборцам.

В этот день наши предки умывались родниковой водой и лечились травами. О Днях ангела и других праздниках 12 мая – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского

Герман родился в Константинополе в VII веке. Его детство было сложным, поскольку отца убили по приказу действующего в то время императора. После этой трагедии парня отправили на службу церковным клириком. Там он сосредоточился на изучении Священного Писания, что впоследствии позволило ему стать епископом города Кизик, а позже – патриархом Константинопольским. На протяжении своего служения Герман открыто выступал против иконоборцев, защищая религиозные традиции. Из-за такой непоколебимой позиции он подвергся физическим издевательствам и лишился своей высокой должности. В результате святому пришлось уйти в монастырь, где он и провел последние годы жизни. Герман умер примерно в 740 году, а его тело похоронили в родном Константинополе.

Кто празднует День ангела 12 мая?

По новоюлианскому календарю, 12 мая Дни ангела празднуют люди с именами: Герман, Антон, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.

Что еще отмечают?

Ежегодно 12 мая мир отмечает Международный день медицинской сестры. Это праздник для специалистов, чья забота, выдержка и профессионализм помогают миллионам людей быстрее выздороветь. Дату этого дня выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл – основательница современной медсестринского дела, которая в корне изменила подход к уходу за больными.

Также сегодня празднуют День экологического образования и Международный день здоровья растений.