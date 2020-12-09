Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик замиловала сеть нежным образом, который прекрасно подойдет для празднования Нового года. Звезда побывала на съемках и показала безупречный внешний вид.

Уже совсем скоро модницы отправятся на поиски наряда для новогодней ночи. Хотя в этом году празднование будет особым, однако женщины в любом случае стремятся выглядеть великолепно. Многие девушки при создании аутфита черпают вдохновение у знаменитостей. Одной из тех, кто диктует тренды поклонницам является Лилия Ребрик. На личной странице в инстаграм она распространила несколько эффектных кадров.

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Праздничный look Лилии Ребрик

Лилия позировала в комнате, где царила новогодняя атмосфера. Она предстала перед камерой в красивой бежевом платье, задекорированным оригинальными украшениями голубого цвета. Праздничный образ знаменитости довершали длинные объемные серьги синего цвета.

Волосы красавица-блондинка распустила и красиво уложила. На лице она сделала идеальный макияж: на веко нанесла тени коричневых оттенков и черные стрелки, а губы накрасила нюдовой помадой.

Как настроение? Уже новогоднее? Мне кажется, люди в этом году ускоряют праздник как могут, чтобы максимально приблизить предчувствие Нового года и чтобы уже старый 2020 год поскорее закончился. Расскажите о мгновениях своей жизни. Что уже сделали? Елку поставили? Может украсили? Может подарки купили? делитесь,

– призвала фолловеров Ребрик.

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