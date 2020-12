Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть стильным аутфитом. Она показала поклонницам вариант нежного зимнего образа.

Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме активно делится с подписчицами фотографиями, где показывает look of the day. С наступлением холодов знаменитость демонстрирует варианты не только стильных, но и теплых аутфитов.

Зимний образ Лилии Ребрик

Для насыщенного рабочего дня телеведущая выбрала комфортную одежду. Она предстала перед камерой в шубке молочного цвета. Также видим на Лилии серые брюки и красивый бежевый шарф, которым она обмотала шею. Такой look Ребрик решила совместить с массивными сапогами в тон наряда.

Среди аксессуаров образ актрисы дополняла маленькая черная сумочка через плечо. Белокурые волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.



Зимний look Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik