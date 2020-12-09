В молочной куртке: Лилия Ребрик очаровала нежным зимним образом – фото
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть стильным аутфитом. Она показала поклонницам вариант нежного зимнего образа.
Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме активно делится с подписчицами фотографиями, где показывает look of the day. С наступлением холодов знаменитость демонстрирует варианты не только стильных, но и теплых аутфитов.
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Зимний образ Лилии Ребрик
Для насыщенного рабочего дня телеведущая выбрала комфортную одежду. Она предстала перед камерой в шубке молочного цвета. Также видим на Лилии серые брюки и красивый бежевый шарф, которым она обмотала шею. Такой look Ребрик решила совместить с массивными сапогами в тон наряда.
Среди аксессуаров образ актрисы дополняла маленькая черная сумочка через плечо. Белокурые волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.
Зимний look Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik
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