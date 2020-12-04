Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть элегантным образом. Она предстала перед камерами в красивом платье.

Лилия Ребрик является ведущей утренней программы "Утро с Украиной". В кадре она всегда выглядит непревзойденно, демонтирует роскошное тело и безупречный вкус в одежде. На официальной странице программы в инстаграме опубликовали волшебное фото знаменитости, которое очаровало ее поклонников.

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Красивый look Лилии Ребрик

Для последнего эфира на этой неделе Ребрик выбрала короткое и стильное платье. Она позировала на камеры в обтягивающем наряде черно-белого цвета, что было украшено пуговицами спереди на и карманах. Такой look не только выглядел очень эффектно, но и подчеркнул прелести фигуры Лилии. Яркий акцент в аутфите звезда сделала на замшевых туфлях-лодочках желтого цвета на каблуке.

Среди аксессуаров образ Ребрик довершали длинные черные серьги, часы и кольца. Белокурые волосы красавица аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с серыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

Такой look прекрасно подойдет для работы в офисе, прогулок с подругами и даже романтического свидания.



Лилия Ребрик в черно-белом платье/ Instagram / @ranok_ua