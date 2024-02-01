6 православных имен для девочек: полезная подборка для будущих родителей

Люди, которые чтят христианские традиции, часто выбирают для своих детей православные имена. Ведь считают, что так святые защищают малышей от зла.

Сегодня 24 Канал публикует подборку православных имен для девочек. Здесь собраны как популярные, так и более редкие варианты.

Красота 6 забытых женских имен, которые снова в тренде

Список православных женских имен

Имя Евгения возникло в Древней Греции. Оно означает "высокородная", "благородная", "потомок благородного рода". Образовалось от мужского имени Евгений.

Согласно одной версии, имя Татьяна имеет древнеримское происхождение и появилось от мужского имени Татий. Другая теория утверждает, что оно является древнегреческим и переводится как "основательница", "устроительница".

Имя Инна не является очень популярным в Украине. Оно образовалось от латинского слова "inno", которое трактуется как "протекать", "плавать", "течь". Поэтому и означает "бурный поток".

Именем Ефросиния часто называли детей во времена Киевской Руси. Оно имеет древнегреческие корни и означает "радость", "веселье".

Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "гостеприимство", "гостеприимная" или "гостья", "путешественница".

Имя Екатерина также древнегреческого происхождения. Трактуется как "непорочная", "чистая". Оно популярно во всем мире, в частности в Италии и Грузии.