Не допускайте этих 3 ошибок: как правильно ухаживать за обувью весной

Весной погода очень изменчива и непредсказуема. Часто падает дождь, а иногда даже снег. Грязно на улице, а затем и на вашей обуви. Как правильно ухаживать за весенними ботинками – читайте дальше.

Обувь является важным элементом гардероба. Поэтому следует заботиться о чистоте ботинок, чтобы они быстро не износились за один сезон, пишет 24 Канал.

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3 ошибки, ухудшающие состояние обуви весной

Сушка у батареи

Мокрые ботинки ни в коем случае нельзя сушить возле батареи. Так как высокая температура ухудшит их вид и качество. Например, обувь из кожи и экокожи может потрескаться.

Высушить ботинки можно с помощью обычной бумаги. Для этого сожмите несколько листов газеты или бумажных салфеток и положите внутрь сапог. Любая бумага прекрасно сможет впитать в себя лишнюю влагу.

Кроме того, замшевую обувь в дождливую и влажную погоду следует обработать специальными водоотталкивающими спреями.



Нельзя сушить обувь у батареи / Фото Canva

Оставлять грязные ботинки на следующий день

Часто случаются случаи, когда вы пришли с улицы с грязной обувью и не спешите ее мыть и чистить. Это большое заблуждение. Поскольку никогда не следует оставлять ботинки на ночь в грязном виде. В это время там будут размножаться вредные бактерии, что приведет к возникновению нежелательного запаха.

Сформируйте полезную привычку ухаживать за обувью сразу, когда пришли домой.



Ошибки, допускаемые при уходе за обувью / Фото Canva

Не использовать специальные средства по уходу

Иногда мы можем злоупотреблять уходом за обувью и не использовать никаких средств для чистки. Однако нужно понимать, чтобы обувь была в идеальном состоянии, стоит приложить некоторые усилия.

Используйте средства для ухода за обувью. К примеру, замшевую обувь нужно чистить специальной щеткой. А ботинки из кожи следует покрывать цветными кремами для чистоты и блеска.