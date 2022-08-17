Ни вони, ни микробов: как правильно почистить мусорное ведро или бак от запаха

После того, как из мусорника забирают пакет с отходами, о нем забывают и не чистят. Так делать не стоит – мусорные ведра и баки должны быть регулярно очищены, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и бактерий.

24 канал подобрал методы очистки мусорного бака дома и во дворе и выяснил, какие продукты идеально подходят для очистки.

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Моющая смесь

Когда вы уже чувствуете неприятный запах – пора срочно выбросить мусор. После этого нужно провести следующие действия с пустым мусорным ведром:

Смешайте столовую ложку моющего средства для посуды с теплой водой в пульверизаторе и распылите его содержимое на внутреннюю сторону ведра или бака.

Покройте бак изнутри пищевой содой и оставьте на 5 – 10 минут.

Протрите ведро снаружи.

Возьмите ершик или другую щетку с длинной ручкой и потрите внутреннюю часть бака. Продолжайте чистить, пока не исчезнет все неочищенное вещество внутри ведра.

Используйте садовый шланг или душ, чтобы промыть мусорник. Для дополнительной дезинфекции разбрызгайте перекись водорода или белый уксус на внутреннюю часть бака и оставьте на 10 минут.

Тщательно промойте ведро. После этого возьмите салфетку из микрофибры и хорошо протрите бак изнутри и снаружи.

Как почистить мусорный бак от запаха / Фото Unsplash

Уксус и мыло

Большие и менее подвижные мусорные баки на открытом воздухе требуют больше обезжиривания и очистки.

Смешайте равные части белого уксуса, мыла для посуды и воды в пульверизаторе.

Отнесите свой мусорный бак на участок двора, куда может добраться садовый шланг и распылите на весь мусорный бак смесь. Подождите около 5 минут.

Сбрызните мусорный бак смесью еще раз и дайте ему постоять 5 – 10 минут.

Наполните ведро горячей водой с мылом.

Вытрите весь мусорный бак скребком и губкой. Промойте и дайте мусорнику высохнуть на солнце.

После высыхания посыпьте пищевую соду на дно мусорного ведра и накройте его старой газетой.

Обновлять такой "освежитель" нужно еженедельно, после дня забора мусора.

Как почистить мусорный бак от запаха / Фото Unsplash

Как забрать запах из ведра: простые лайфхаки

Чтобы на дно мусорника не стекала жидкость и не образовывался неприятный запах, можно сделать несколько уловок, которые помогут избавиться от вони или уменьшить ее:

Смешайте белый уксус и воду в соотношении 1 к 1 и опрыскивайте мусорник раз в неделю. Добавьте кошачий наполнитель, пищевую соду или газету на дно мусорного ведра, чтобы избежать запаха. Меняйте их раз в неделю. Попытайтесь использовать пакеты для мусора с защитой от запаха.

Как почистить мусорный бак от запаха / Фото LoveToKnow