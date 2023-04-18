Чем подкормить голубику весной: эти удобрения есть у вас на огороде
Голубика – очень вкусная ягода, которой любят лакомиться многие люди. Но она довольно дорогая. Поэтому многие огородники пытаются садить ее дома. Чем подкармливать голубику, чтобы она дала плоды – читайте дальше.
Голубика считается довольно прихотливой ягодой в уходе. Но это не останавливает многих огородников, ведь ее вкус не оставляет равнодушным. К тому же голубика – чрезвычайно полезна и питательна, поэтому ее следует посадить у себя на огороде. А вот как правильно подкармливать - расскажет 24 Канал.
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Признаки нехватки витамин
- Здоровая голубика должна иметь яркий цвет листьев, хорошо развиваться и рождать большие урожаи.
- Если не хватает полезных веществ, это можно будет очень просто понять по внешнему виду кустика.
- Если голубики не хватает азота, то кусты плохо развиваются. Не формируются новые побеги, начинают желтеть листья на кустах, уменьшается урожайность.
- Недостаток железа очень напоминает своими признаками нехватку азота. Просто в этом случае желтизна охватит чисто молодые листья, а их жилки остаются зелеными.
Чем удобрить голубику
Во время выращивания голубики следует помнить, что ей нужна кислая почва. Если посадить голубику в обычную землю или супесчаную почву, то растения, вероятно, будут чахнуть. Хорошего урожая не будет.
Поэтому обязательно стоит сажать голубику в торфяную кислую землю. Простая смесь для голубики – это болотно-рыжий торф на половину с хвойным осадком, который можно взять в лесу.
Как подкармливать голубику / Фото Pixabay
Голубину необходимо подкармливать кислыми удобрениями. Есть простой способ сделать это. У многих людей на огороде можно найти ревень, щавель или кислицу. В частности, последняя имеет кислые листья. Ее еще называют "заячьей капустой".
Всю эту зелень нужно нарвать: кислицу, ревень (в нем больше кислот именно летом) и щавелевую кислоту (она не очень полезна для тех, кто имеет проблемы с желудком).
Зелень надо мелко порезать, особенно стебельки, и дать им время настояться в воде где-то сутки. Тогда получится кислый раствор. Чем мельче порежете, тем больше кислоты растение отдаст. И тогда вы сможете использовать это удобрение.
Есть более простой способ – отжать обычный лимон. На пятилитровое ведро будет достаточно одного лимона и немного кислой травы. Можно процеживать, а можно и не процеживать и вылить всю эту смесь под куст голубики.