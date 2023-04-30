Как правильно пересадить орхидею, чтобы цвела: подробная инструкция
Орхидея – один из любимых цветов женщин. Своей красотой она станет отличным дополнением к любому дому. Но для того, чтобы она цвела, нужно знать, как ее правильно пересаживать.
Орхидея – очень популярный цветок, который принято ставить в доме. Своим цветением она украшает даже самые серые и незаметные места в квартире. Много женщин хотят иметь у себя орхидею, но не знают, как за ней ухаживать. Как пересаживать орхидею – подскажет 24 Канал.
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Как правильно пересаживать орхидею
Пересадка орхидеи – это важный процесс, который нужно проводить с осторожностью, чтобы не повредить корни и не спровоцировать болезни растения. Для этого важно сделать некоторые действия.
- В первую очередь нужно выбрать новый горшок, который будет на 2-3 сантиметра больше предыдущего. Горшок должен иметь дренажные отверстия.
Перенос орхидеи / Фото Vetobereg. Kyiv
- Далее – стоит приготовить подстилку для горшка. В основном используют специальную смесь для орхидей, которую можно приобрести в магазине для садоводства.
- Важный момент: осторожно снимаем орхидею со старого горшка, чтобы вытащить ее вместе с землей. Не рекомендуется держать растение за стебель или листву, чтобы не повредить корни.
Пересадка орхидеи / Фото Vetobereg. Kiyv
- В этом процессе нужно не забыть осмотреть корни орхидеи. Если оно – здоровое, то их нужно просто промыть под проточной водой, чтобы избавиться от остатков старой земли. Если корни развиты плохо или их кончики почернели, их нужно отрезать.
- После этого нужно положить керамзит для дренажа на дно нового горшка. Это вещество, которое добавляют в почву для улучшения обмена веществ растения.
- Когда вы переносите орхидею в новый горшок, нужно разделить корни равномерно на земле. Затем заливаем почву теплой водой, чтобы закрепить растение.
- Ставим орхидеи в тень на день – два после пересадки, чтобы растение смогло адаптироваться к новым условиям.
- После того как орхидея пройдет адаптацию, можно продолжать привычный режим полива и ухода за растением.