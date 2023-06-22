Пасынкование огурцов летом: когда и как проводить такую обрезку

22 июня 2023, 13:10
Читати новину українською

Источник:

Remontu.com

Пасынкование – это обрезка боковых побегов, растущих из пазухи листа, то есть между листом и стеблем. Это нужно делать, потому что пасынки отбирают соки питательных веществ, соответственно растение не может полноценно развиваться.

Найчастіше пасинкування слід проводити у загущених посадках. Адже вони зменшують доступ сонячного світла, тому рослина може гнити та хворіти. Як правильно пасинкувати огірки -  розповість 24 Канал .

Звичайний продукт, який люблять огірки: в чому користь молока для цих овочів

Когда проводить пасынкование огурцов

Проведение пасынкования зависит от того, когда посадили растение, где его выращивали, в каком состоянии земля и каким методом сажали – прямым или рассадой.

Первый раз процедуру следует делать, когда саженец вырос до 15-20 сантиметров в высоту. Нужно найти главную ветвь, а все остальные боковые побеги привить или вообще удалить из листовой пазухи. Более крепкие ростки лучше обрезать секатором, так будет проще. Пасынкование можно производить до конца июля, учитывая погодные условия.

Что и как нужно делать

  • Для пасынкования понадобятся острые ножницы, секатор и небольшой ножик.
  • Пасынки вырезают как можно ближе к стеблю, но так, чтобы его не повредить.
  • Пасынки следует обрезать как можно ниже.


Втеча, яку потрібно пасинкувати / Фото "Дачний діапазон"

Метод пасинкування, який підійде всім сортам огірків:

  • Коли з'явилося 4-5 листків, слід вирізати нижні бічні зав'язі та пасинки.
  • Після утворення 8 листків видаляють бічні пагони, крім зверху.
  • Наступного разу пасинкуємо після появи 10-11 листків на головних пагонах. Позбавляємося всіх пасинків на головному і бічному стеблі, залишаючи тільки 2 побічних на верхівці.
  • Коли головна гілка виросте до 50-60 сантиметрів, верхівку можна обламати для кращого формування. Також обрізаємо дрібні пасинки на всіх гілках.
Автор: Вікторія Козар