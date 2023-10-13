Как правильно обрезать малину, чтобы она выдержала зиму

Уход за малиной осенью включает в себя такую процедуру, как обрезка. Это необходимо потому, что на длинных побегах быстрее развиваются болезни и атакуют вредители.

Также такие побеги, вероятно, погибнут из-за низких температур и морозов. Поэтому их следует подрезать. Процедуру проводят чаще всего в октябре, если тепло, то позже. Как правильно обрезать малину – расскажет 24 Канал.

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Чем обрезать малину

Специалисты советуют обрезать малину острыми садовыми ножницами, чтобы они хорошо резали, а не давили на растение. Также можно взять заточенный секатор: срез должен быть ровным, иначе саженец не будет устойчив к морозам. Обрезку производят одним и тем же инструментом. Лезвие в течение процедуры следует обеззараживать.

Сколько обрезать – зависит от сорта. Есть такие, которые не очень адаптированы к холодным зимам, которые называются ремонтантные сорта. Такие саженцы следует обрезать почти целиком, оставив побег с 6-7 почками. Эти побеги нужно укрыть на зиму агроволокном.

Что и как обрезать

Прежде всего – обрезают все старые, больные и слабые побеги и мешающие уходу за малиной. Остальные – оставляем, они должны пережить зиму. Всего у каждого саженца должно остаться 4-6 побегов.

Удаленные ветви нужно сжечь, потому что у них могут быть болезни или вредители, которые будут заражать другие растения. Можно не обрезать малину на зиму. Это ей не будет вредить зимой, хотя в следующем сезоне урожай будет меньше, чем ожидается.

Обрезать как однолетние, так и двухлетние стебли. У последних более темный цвет и они более сухие, чем однолетние.

Сначала укорачивают верхние части однолетних побегов, которые уже дали урожай. После этого приступают к двухлетним, так же подрезая их "сливки".

верхние части однолетних побегов, которые уже дали урожай. После этого приступают к двухлетним, так же подрезая их "сливки". После этого уже удаляем слабые побеги, которые, вероятно, не выдержат зиму .

. Также после обрезки малину следует замульчировать сухой соломой или другим материалом.

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