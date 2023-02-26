Секреты французских хозяек: как сохранить хлеб свежим надолго

Хлеб – это важный продукт, содержащий много полезных и питательных веществ. Однако иногда хлеба теряют свой ароматный аромат и быстро черствеют. Это происходит потому, что не каждый знает, как правильно хранить хлеб.

Французские хозяйки привыкли заботиться о свежести хлебобулочных изделий, поэтому пользуются действенными методами. 24 Канал подготовил несколько полезных советов, которые помогут увеличить срок хранения хлеба дольше.

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Существуют разные способы, как хранить хлеб, чтобы он не покрылся плесенью и не черствил очень быстро. Поэтому попытаемся разобраться в самых популярных методах.

Как сохранить хлеб свежим подольше

Хлеб лучше всего класть в тканевой мешочек. Именно так его привыкли хранить французские хозяйки. Поскольку натуральная ткань (хлопок или лен) позволит хлебу "дышать" и оставаться рыхлым в течение нескольких дней.

Также удачным вариантом для хранения хлеба является обычная хлебница. Такой способ универсален. Хлебницу можно выбрать, как из нержавеющей стали, так из дерева. Недорогими и удобными в использовании хлебницы из пластика, хотя пластик может не пропускать достаточное количество воздуха.



Куда лучше всего класть хлеб / Фото Canva

Кроме того, можно хранить хлебобулочные изделия в холодильнике. Такой способ подойдет людям, привыкшим покупать продукты впрок. В холодильнике хлеб может храниться достаточно долго (более одной недели).

Хлеб будет свежим подольше, если его положить в кастрюлю. В кухонной посуде хлеб сохранит аромат и не будет быстро черстветь, поскольку на него не будут попадать солнечные лучи.

Подчеркнем, что для сохранения свежести надолго в хлебницу или кастрюлю можно положить кусок картофеля или яблока. Этот метод поможет хлебу быть мягким из-за влаги, которую будут выделять яблоко и картофель. А для того чтобы забрать лишнюю влагу из хлебницы, нужно положить туда соль.



Советы, как сохранить хлеб свежим дольше / Фото Canva

Как не следует делать