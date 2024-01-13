Самые искренние поздравления со Старым Новым годом: подборка, которая понравится каждому
Украинцы, поздравляем вас со Старым Новым годом. Желаем счастья, здоровья, процветания и удачи. Пусть обходят все невзгоды, а дни будут наполнены улыбками и смехом.
По случаю праздника 24 Канал публикует подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправляйте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым.
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Старый Новый год: поздравления в стихах
Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні
Радісні проходять дні.
В день чарівний цей, січневий,
Миру я бажаю вам,
Вірте в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.
Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.
***
Нехай Старий Новий рік
До вас у дім ввійде,
Замети сміху принесе.
Веселощів, музики, віршів,
Цукерок і смачних пирогів.
Надій, успіхів і перемог
І доброти на багато років!
***
Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
Старий Новий добрий рік
Завітав на наш поріг.
Всім веселощів, достатку
Від душі він приберіг!
Побажаю вам у свято
Здійснень бажаних багато.
Жити рік у великім щасті
Та жаданому багатстві!
***
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
Старый Новый год: поздравления в прозе
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть весь год везет, пусть старые ошибки останутся в прошлом, пусть на новый лад – веселый и добрый начнется новая история твоей жизни. Желаю быть успешным человеком в новом году, желаю каждый день встречать в хорошем настроении и с крепким здоровьем.
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Тороплюсь поздравить со Старым Новым годом! Пусть он будет лучше предыдущего и подарит вам и вашей семье мир и согласие, крепкое здоровье и финансовое состояние. А нашей славной Украине – победу. С Новым годом!
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Со Старым Новым годом! Пусть он станет для вас и вашей семьи счастлив. Пусть печальные мысли и обиды останутся в прошлом. Желаю, чтобы 2024 год дал возможность для развития и новых свершений и выделил время на крепкие объятия с близкими!
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С праздником! Пусть Старый Новый год принесет в твой дом много улыбок, добра и света. Пусть в душе царят гармония, уют и тепло. Желаю искренней любви, хорошего достатка, крепкого здоровья и хороших людей в твоем окружении!
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В Старый Новый год желаю вам счастья, любви, здоровья, смеха. Пусть все беды останутся позади и больше никогда вас не тронут. Желаю, чтобы этот год засыпал вас драгоценными подарками и принес бескрайнее море позитива. Пусть все ваши добрые надежды сбываются!