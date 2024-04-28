Поздравления с Вербным воскресеньем: праздничные картинки и открытки для самых родных

28 апреля 2024, 06:00
Читати новину українською

Вербное воскресенье - это важный праздник, приближающий нас к событиям Страстной недели и Пасхи. Не забудьте поздравить своих родных и близких с праздником, который в этом году мы празднуем 28 апреля.

Сегодня, 28 апреля, христиане восточного обряда отмечают большой праздник – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. В этот день верующие направляются в храм не с пустыми руками, а веточками вербы. Их следует освятить после Богослужения, пишет LifeStyle 24.

К слову 3 интересных факта о Пасхе: как появились традиция печь куличи и раскрашивать яйца

Сегодня христиане вспоминают, как люди приветствовали Иисуса Христа пальмовыми ветвями на въезде в Иерусалим. Это радостное событие, которое отмечают за неделю до Пасхи. Поздравьте своих близких картинками и открытками, ведь это один из самых важных праздников.

Поздравления с Вербным воскресеньем в картинках


Поздравления с Вербным воскресеньем / Фото "art-shop"


Поздравления с Вербным воскресеньем / Фото ТСН


Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Новости Волыни"


Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Всвіті"


Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Апостроф"


Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Апостроф"

Автор: Марія Касій