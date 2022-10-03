С Днем врача 2022: красивые картинки-поздравления с праздником
Международный день врача приходится на 3 октября. Врач – это одна из самых ответственных профессий. Каждый день наши врачи спасают жизнь военным и мирным жителям. Рискуя своей жизнью, они приближают день нашей победы. Не забудьте сегодня их поздравить и поблагодарить.
Международный день врача был основан в 1971 году по инициативе международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" ("Medecins Sans Frontieres"). Среди основателей есть Международный Красный Крест, ЮНИСЕФ и Мальтийский орден. Ежегодно День врача отмечают в первый понедельник октября. По случаю праздника мы подготовили для вас подборку ярких картинок и стихов, чтобы вы могли поздравить своих близких и друзей, пишет 24 канал.
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Картинки-поздравления с Днем врача 2022
С днем врача – поздравления в картинках / Фото "Novyny LIVE"
Картинки-поздравления с Днем врача 2022 / Фото "Радио MAXIMUM"
Поздравления с Днем врача в картинках / Фото из открытых источников
День врача 2022 картинки-поздравления / Фото "Smart Phone Price"
Хорошие картинки-поздравления с Днем врача 2022 / Фото из открытых источников
День врача 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем врача 2022 в картинках / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем врача в стихах и прозе
З Міжнародним днем лікаря
Я вас вітаю,
Служити своїй професії
Самовіддано бажаю.
Хай будуть сили й терпіння
Хворобам дати суворий бій,
Адже воїном здоров’я силу
Довірено самою долею.
Бажаю вам добра і щастя,
Щоб радість вам несла сім’я,
Тепло дарувати всім пацієнтам
І радіти життю у всі моменти.
***
Дорогие врачи, нет в мире профессии более важной, чем ваша. Поздравляю с Международным днем врача и передаю свои искренние пожелания безусловному счастью, уюту, здоровью и энергии! Пусть гармония властвует не только в личной жизни, но и на работе!
***
Сьогодні свято у лікарів,
І будуть привітання.
Адже щоб вилікувати людей
І сміливість треба, і терпіння,
Та й витривалість потрібна,
Без неї ніяк, правда.
Усього ми повинні побажати
Того, що так вам треба.
Ще здоров’я й успіхів,
Успіхів у різних життях
Сьогодні відзначає лікар
Свій день, своє світле свято.
Поздравление с Днем врача в прозе и стихах / Фото "Сanva"
Поздравляю с Днем врача! Если недуг увлечь тело – я не займусь самолечением, а без промедления обращусь к тебе и тогда, непременно, скоро снова буду на ногах! В свой профессиональный праздник принимай от меня самые лучшие и теплые пожелания! Счастье тебе, долгих лет, хорошего настроения, страстной любви и исполнения мечтаний!
***
У Міжнародний день лікаря
Хочу вам побажати,
Нехай душі горить свіча –
І їй не затухати.
Добра справа ваших рук –
Порятунок для всіх!
Нехай у житті буде вірний друг,
Супроводжує успіх!
***
Спасибо вам, врач, за рецепт, совет и участие! Разрешите поздравить вас с Днем врача! Пусть вам жизнь выпишет рецепт счастья и вдобавок к нему наградить удачей, хорошим настроением, чтобы никогда не случалось поводов для уныния, но для улыбки их было 365 в году, а иногда и еще больше! Будьте любимы, верны своим идеалам и всегда верьте в свой верный и ясный путь!